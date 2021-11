Menüleistenverwaltung Bartender wird für Notch optimiert

In den Einstellungen der App könnt ihr festlegen, dass alle neu zur Menüleiste hinzugefügten Apps zunächst versteckt werden. Ihr selbst bestimmt, welche Symbole in welcher Reihenfolge da oben standardmäßig und immer zu sehen sind. Die versteckten Symbole werden dann nur angezeigt, wenn ihr mit der Maus in die Menüleiste fahrt oder dort klickt. Als dritte Option gibt es noch die Möglichkeit, einzelne Apps komplett auszublenden.

Bartender ist die beste Lösung wenn es darum geht, Übersicht in der Menüleiste zu behalten. Die App ermöglicht es, stets nur jene App-Symbole am oberen Bildschirmrand des Mac einzublenden, die man dort tatsächlich auch benötigt.

