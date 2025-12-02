Milliardenklage: Verbraucherzentrale weitet Verfahren gegen Amazon aus

Die Verbraucherzentrale Sachsen geht juristisch weiter gegen Amazon vor und hat eine zusätzliche Klage eingereicht. Ausgangspunkt ist die Umstellung des Prime Video Dienstes im Februar 2024. Seitdem erscheinen Werbeeinblendungen, obwohl viele Kundinnen und Kunden ein vollwertiges Abo abgeschlossen hatten.



Wer darauf verzichten wollte, musste ein weiteres monatliches Entgelt zahlen. Die Verbraucherschützer sehen darin eine Änderung der Vertragsbedingungen ohne ausreichende Zustimmung und halten dieses Vorgehen für unzulässig.

Bereits im Frühjahr 2024 wurde eine Sammelklage angestoßen, der sich inzwischen weit über hunderttausend Betroffene angeschlossen haben. Die Organisation bewertet dies als deutliche Rückmeldung, verweist aber darauf, dass im Verhältnis zur gesamten Zahl der Prime Nutzerinnen und Nutzer nur ein kleiner Teil vertreten ist.

Amazon soll mögliche Zusatzgewinne abführen

Parallel zur laufenden Sammelklage verfolgt die Verbraucherzentrale nun auch eine sogenannte Gewinnabschöpfungsklage. Sie soll klären, ob Amazon aus der Umstellung finanzielle Vorteile erzielt hat, die nach Einschätzung der Klägerseite abzuführen wären. Der mögliche Betrag wird auf mehrere Milliarden Euro geschätzt und orientiert sich an Berechnungen über einen Zeitraum von drei Jahren.

Im Erfolgsfall würden zunächst die angemeldeten Kundinnen und Kunden entschädigt. Erst danach könnte ein verbleibender Rest an die Bundesrepublik fließen. Wer sich bislang nicht beteiligt hat, kann dies weiterhin nachholen. Teilnahmeberechtigt sind alle Personen, die vor dem Stichtag im Februar 2024 ein Prime Abo besaßen, unabhängig davon, ob sie das werbefreie Zusatzangebot gebucht haben.

Langfristige Auseinandersetzung unter neuer Rechtslage

Das Verfahren wird voraussichtlich eine längere Laufzeit haben. Für die juristische Umsetzung arbeitet die Verbraucherzentrale mit einer spezialisierten internationalen Kanzlei sowie einem Prozessfinanzierer zusammen. Diese Struktur wird durch neue gesetzliche Regelungen ermöglicht, die seit Herbst 2023 gelten und auf europäische Vorgaben zurückgehen. Die erweiterten Klagemöglichkeiten sollen es Verbänden erleichtern, Ansprüche im Namen vieler Betroffener zu bündeln.