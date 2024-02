Amazon Prime Video ab heute mit Werbung

Bei Amazon Prime Video bekommt ihr von heute an Werbung zu sehen. Es sei denn, ihr entscheidet euch dafür, für zusätzlich 2,99 Euro pro Monat auf die Werbefrei-Option zu wechseln. Verbraucherschützer bezweifeln zwar die Rechtmäßigkeit dieser Umstellung, eine Entscheidung über die diesbezüglich eingereichte Klage steht allerdings noch aus.

Amazon hat bereits Ende vergangenen Jahres angekündigt, dass das Angebot von Prime Video vom heutigen 5. Februar an durch Werbeeinblendungen mitfinanziert werden soll. Der bisherige Preis für Amazon Prime beziehungsweise die Prime-Video-Option bleibt dabei unverändert und Amazon-Kunden haben die Möglichkeit, sich zum Monatspreis von 2,99 Euro von den neuen Werbespots freizukaufen. Die entsprechende Option findet sich in den Prime-Video-Einstellungen im Bereich „Mein Konto“.

Amazon versucht die indirekte Preiserhöhung für seinen Videodienst damit zu rechtfertigen, dass man auf diese Weise trotz der allgemeinen Kostensteigerungen der letzten Jahre die Möglichkeit wahren könne, nicht nur weiterhin in attraktive Inhalte zu investieren, sondern dieses Engagement langfristig auch weiter zu steigern. Über konkrete Pläne in diesem Bereich schweigt man sich bei Amazon aus. Das Unternehmen hat allerdings neben hochwertigen Film- und Serienproduktionen schon in der Vergangenheit ein gesteigertes Interesse auch an der Übertragung von Sportveranstaltungen im Rahmen von Prime Video gezeigt.

Nutzer sollen nur wenige Anzeigen sehen

Amazon betont, dass es sich bei der Änderung um eine sehr begrenzte Maßnahme handeln und auch im Rahmen der Standardnutzung von Prime Video nur wenige Anzeigen eingeblendet werden sollen. Abonnenten von Prime Video würden auch ohne die Werbefrei-Option künftig deutlich weniger Werbung sehen, als dies bei linearem TV-Konsum oder anderen Streaming-TV-Anbietern der Fall sei.

Inwieweit dieses Versprechen zutrifft, werdet ihr von heute an beim Standardzugriff auf Amazon Prime Video erfahren. Dabei spielt es keine Rolle, ob man den Videodienst per App, Webbrowser oder auf dem TV-Gerät nutzt.

Werbung für eigene Inhalte bleibt in jedem Fall

Die Werbefrei-Option von Amazon Prime Video greift derweil nicht vollumfassend bei Inhalten wie Live-TV, Freevee, Sport-Events oder Channel-Buchungen. Hier kann die im Original bereits beinhaltete Werbung nicht ausgeblendet werden.

Während diese Einschränkung nachvollziehbar ist, sorgt die Entscheidung Amazons, die zum Teil beim Start von Filmen und Serien angezeigte Werbung für eigene Video-Produktionen auch für Käufer der Werbefrei-Option weiterhin zwingend anzuzeigen für Kritik. Insbesondere weil hier aus den USA berichtet wird, dass Amazon die bisher vorhandene Möglichkeit zum Überspringen dieser Clips entfernt.