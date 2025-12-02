waipu.tv mit Wow Filme & Serien und 4K-Stick für 5 Euro im Monat

Das Paketangebot waipu.tv Perfect Plus und Wow Filme & Serien gab es vor ein paar Wochen schon mal. Jetzt legen die beiden Streaming-Anbieter allerdings noch den 4K-Stick von waipu.tv als Bonus obendrauf. Wer das Jahrespaket bucht, bekommt zum Pauschalpreis von 59,99 Euro die Empfangshardware inklusive Zugriff auf die beiden Videodienste.

Grundsätzlich lässt sich waipu.tv auch über verbreitete Streaming-Geräte wie Apple TV oder Fire TV sowie direkt über diverse Smart-TVs verwenden. Zudem kann man das Angebot auch per App auf Tablets und Smartphones nutzen.

Der 4K-Stick von waipu.tv soll die nicht von Haus aus mit dem Angebot kompatiblen Fernseher abdecken und kann hier und da auch für zusätzlichen Komfort sorgen. Im Lieferumfang ist auch eine passende Fernbedienung mit klassischer Tastenbelegung und der Möglichkeit, die Streaming-Angebote von Netflix (sofern abonniert) und waipu.tv direkt anzusteuern, enthalten.

IPTV, Filme und Serien

waipu.tv Perfect Plus präsentiert sich als Alternative zum klassischen Kabelanschluss und bietet über das Internet Zugriff auf das Live-Programm von über 300 Sendern, nahezu alle davon in HD, sowie mehr als 70 Pay-TV-Sender und ein umfangreiches Mediathekangebot. Darüber hinaus ist ein digitaler Videorekorder mit 150 Stunden Aufnahmespeicher im Leistungsumfang von waipu.tv Perfect Plus enthalten.

Das ebenfalls im aktuellen Angebot enthaltene Wow Filme & Serien ermöglicht den Zugriff auf das Streaming-Angebot des Sky-Ablegers. Hier stehen aktuell Filme wie „Gladiator II“, der erste Teil der Musical-Verfilmung „Wicked“, „Ghostbusters: Frozen Empire“ oder „Joker: Folie à Deux“ mit Joaquin Phoenix und Lady Gaga zum Abruf bereit. Zudem bietet Wow zahlreiche Serien an, darunter „Watson“, „Navy CIS“, „The Rookie“ oder „Gangs of London“.

Guter Deal für 5 Euro im Monat

Umgerechnet 5 Euro im Monat sind für die Kombi aus waipu.tv Perfect Plus, dem Film- und Serienangebot von Wow und den 4K-Stick ohne Zweifel ein sehr guter Preis. Ihr müsst lediglich im Kopf behalten, dass sich das Abo nach Ablauf des gebuchten Jahres auf Monatsbasis zum regulären Preis von 23,99 fortsetzt, sofern nicht zuvor gekündigt wird.