Werbung bei Prime Video: Schon über 80.000 stützen Sammelklage

Die Verbraucherzentrale Sachsen hat eine Wasserstandsmeldung zu der gegen Amazon eingereichten Sammelklage veröffentlicht. Bislang haben sich der Klage 82.941 Menschen angeschlossen. Die Verbraucherzentrale sieht in der Maßnahme des Konzerns eine unzulässige Vertragsänderung. Hintergrund ist eine Anpassung des Video-Streaming-Dienstes Amazon Prime Video, bei dem im Februar 2024 Werbung eingeführt wurde, ohne dass Kunden aktiv zugestimmt hatten.

Damals wurde die Änderung zwar per E-Mail angekündigt, jedoch ohne explizite Zustimmung umgesetzt. Kunden, die weiterhin werbefrei streamen wollten, mussten ein Zusatzabonnement für 2,99 Euro monatlich abschließen. Nach Auffassung der Kläger sei dies nicht zulässig.

Sammelklage gegen Prime: Betroffene können jetzt „mitklagen“

Die Verbraucherzentrale fordert daher eine Rückzahlung der zusätzlichen Kosten – unabhängig davon, ob Kunden das Zusatzabo abgeschlossen haben oder nicht. Für ein Jahr entspräche dies einer Summe von 35,88 Euro pro betroffenem Kunden.

17 Mio. Prime-Abonnenten betroffen

In Deutschland sind potenziell bis zu 17 Millionen Prime-Abonnenten betroffen, wodurch sich die Streitwerte im dreistelligen Millionenbereich bewegen. Ob Amazon die eingeführte Werbequote in dieser Form hätte umsetzen dürfen, wird nun gerichtlich geklärt.

Die Verbraucherzentrale Sachsen sieht ihre Auffassung durch die hohe Beteiligung der Kunden an der Sammelklage bestätigt. Viele Nutzer scheinen mit der Vorgehensweise des Unternehmens nicht einverstanden zu sein und wollen eine gerichtliche Klärung herbeiführen. Dabei steht insbesondere die Frage im Mittelpunkt, ob eine solche Änderung der Vertragsbedingungen ohne aktive Zustimmung der Kunden zulässig war oder ob Amazon diese zuvor ausdrücklich hätte einholen müssen.

Erfolgreiche Klage gegen Preiserhöhung

Die Auseinandersetzung um die Prime Video-Werbung ist nicht der erste Fall, in dem Verbraucherzentralen gegen Amazon vorgehen. Bereits in einem anderen Verfahren erzielte die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen einen Erfolg. Das Landgericht Düsseldorf erklärte die Preisanpassungsklausel für eine frühere Erhöhung des Prime-Abos von 69 Euro auf 89,90 Euro für unzulässig. Auch in diesem Fall hatten Kunden keine Möglichkeit, aktiv zuzustimmen.

Amazon Prime: Klage gegen Preiserhöhung erfolgreich

Ob die aktuelle Klage ähnlich erfolgreich verlaufen wird, bleibt abzuwarten. Der Ausgang des Verfahrens könnte jedoch Auswirkungen auf zukünftige Geschäftsmodelle von Streaming-Anbietern und anderen Abo-Diensten haben.