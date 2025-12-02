ifun.de — Apple News seit 2001. 45 275 Artikel

Vom Saugroboter zum Doppelknethaken-Motor

MX60: Dreame stellt neue Küchenmaschine mit Doppelknethaken vor
Der ursprünglich für seine Saugroboter bekannte Anbieter Dreame baut sein Hausgerätesortiment um eine weiter Küchenmaschine aus, die sich vor allem an anspruchsvolle Hobbybäcker richtet.

Dreame Teigmaschine

Dreames MX60 Küchenmaschine arbeitet mit einem Doppelknethaken, der laut Hersteller die Bewegungsabläufe beim manuellen Kneten nachahmt. Die beiden Haken greifen Teig von unterschiedlichen Seiten auf, was zu einer gleichmäßigen Mischung führen soll. Das System verhindert zudem, dass Teig an den Schüsselrand gedrückt wird oder nach oben zieht. Für Nutzer bedeutet dies einen stabileren Arbeitsablauf, der sich auch bei größeren Teigmengen bewährt.

Angetrieben wird die Maschine von einem 800-Watt-Motor. Das Modell wurde so konstruiert, dass es auch bei festerem Teig und längeren Knetphasen leise bleibt. Nach Angaben des Herstellers wurde die Geräuschentwicklung unter verschiedenen Bedingungen geprüft.

Mx60 Featured Dreame

Große Rührschüssel und digitale Steuerung

Dreame setzt auf ein Gehäuse aus Druckgussmetall, das für Stabilität sorgen soll. Die Küchenmaschine wiegt rund sieben Kilogramm und bleibt dadurch auch bei höheren Geschwindigkeiten sicher auf der Arbeitsfläche. Eine LED-Anzeige informiert während des Betriebs über Geschwindigkeit und Restlaufzeit. Die Schüssel aus Metall fasst sechs Liter und kann bis zu 1,5 Kilogramm Mehl aufnehmen. Damit eignet sie sich für größere Brot- oder Pizzateigmengen ebenso wie für alltägliche Backaufgaben.

Mx60 Dreame Bento

Die Bedienung erfolgt über zwölf Geschwindigkeitsstufen, die sich für unterschiedliche Zutaten anpassen lassen. Ein flacher Rührhaken für mittlere Mischungen, ein Schneebesen für leichte Massen und ein Knethaken für schwere Teige gehören zum Lieferumfang. Ein Spritzschutz sowie rutschfeste Saugnäpfe ergänzen die Konstruktion.

Mx60 Dreame Specs

Zum Paket gehören Motoreinheit, Rührschüssel, Spritzschutz sowie drei Werkzeuge. Die Küchenmaschine ist in Cremeweiß für 399 Euro erhältlich und wird sowohl über Amazon als auch über den eigenen Shop des Herstellers angeboten.

02. Dez. 2025 um 14:22 Uhr von Nicolas


    7 Kommentare bisher.

  • Das Design ist ja mal sowas von KitchenAid nachgemacht :D

    Was der Motor kann wird sich auf Dauer zeigen

  • 1.5kg nur? Da bleib ich bei meiner Ankarsrum ohne viel Schnickschnack.

    Dieser digitale Trend in allen Bereichen kann schon anstregend sein ;-)

    • Sind auch am Ende auch bei der Ankarsrum gelandet und die Suche hatte ein Ende. Gerade der „intuitive“ Aspekt (man kann jederzeit das „Knetgeschehen“ beeinflussen) macht sie so sympathisch und die Ergebnisse sind perfekt.

    • Ich finde die Beschreibung mit 1,5kg Mehlmenge etwas irreführend…
      Frage mich ob ich hier noch 1L Wasser hinzufügen kann oder ist hier eine Gesamtgewicht von 1,5kg gemeint?

  • die Mutter aller Maschinen dieser Art ist die Braun KM1 oder KM2.

  • Na ja, da bieten die alt Bekannten Anbieter aber mehr an Ausstattung.
    Man muss nicht überall mitmischen.

