Paramount+ ab Dezember – „Only Murders…“-Trailer -STARZPLAY günstig

Ein großer Teil der Abonnenten von Disney+ freut sich vermutlich schon auf die zweite Staffel der unterhaltsamen Krimi-Serie „Only Murders In The Building“. Mit Blick auf den für den 28. Juni angekündigten Start hat der Videodienst jetzt einen neuen Trailer veröffentlicht, den wir unten für euch eingebettet haben. Steve Martin, Martin Short und Selena Gomez sehen sich einmal mehr mit einer Gewalttat im Arconia-Building konfrontiert, dessen Aufklärung sie in die Hand nehmen müssen.

Mit Paramount+ wird von Dezember ein weiterer Videodienst um Gunst und Geld der deutschen Nutzer buhlen. Der Ableger des amerikanischen Konzerns ViacomCBS hatte im Januar angekündigt, seine Inhalte in der zweiten Jahreshälfte auch in Deutschland anzubieten. Mit dem jetzt genannten Startmonat Dezember kann Paramount sein Wort halten.

