Ascrono bietet Clamshell-Dock mit MagSafe-Anschluss an

Die Zubehörmarke Ascrono haben wir noch als Anbieter einer extravaganten Ladestation für Apples Magic Mouse in Erinnerung. Jetzt macht das Unternehmen mit zwei neuen vertikalen Docking-Stationen für die im vergangenen Jahr vorgestellten MacBook-Pro-Modelle mit MagSafe-Anschluss auf sich aufmerksam. Die neue Version der MacBook Vertical Docking Station von Ascrono gibt es sowohl für das MacBook Pro 2021 mit 14 Zoll Bildschirmgröße als auch für die Version mit 16 Zoll großem Bildschirm.

Die Besonderheit ist hier zweifellos, dass neben den beiden USB-C-Anschlüssen auch der Anschluss des bei diesen Geräten erstmals wieder mitgelieferten MagSafe-Kabels möglich ist. Apples überarbeiteter MagSafe-Ladeanschluss ermöglicht eine besonders leistungsfähige Verbindung zum zugehörigen Netzteil und hat neben der Schnellladefunktion auch den Vorteil, dass die beiden danebenliegenden USB-C-Anschlüsse der Geräte für den Anschluss von Zubehör frei gehalten werden.

Bislang ist die neue Version der Vertical Docking Station von Ascrono nicht direkt in Deutschland verfügbar. Der Hersteller bietet seinerseits aber eine Lieferung auch in die EU an. Als Verkaufspreis werden 189,99 Euro genannt. Ein Preis, der etwas über dem liegt, was man sonst für ein ordentliches Vertikal-Dock für Apple-Notebooks ausgeben muss. Die bekannten Docking-Stationen von Henge beispielsweise kosten in der Regel 20 Euro weniger. Hier ist bislang allerdings noch keine mit den neuen Modellen kompatible Version erhältlich, die zudem auch eine Verwendung es MagSafe-Anschlusses erlaubt.

Clamshell-Modus als offizielle Verwendungsart

Im sogenannten „Clamshell-Modus“ lässt sich ein Apple-Notebook im zugeklappten Modus als gewöhnlicher Desktop-Rechner verwenden, die Bildausgabe erfolgt dann auf einem externen Monitor und für die Eingabe werden eine Tastatur und eine Maus oder ein Trackpad verbunden. Apple hat diese Art der Nutzung zeitweise auch in Support-Dokumenten erwähnt und erklärt, mittlerweile wurde die entsprechenden Verweise im Zusammenhang mit der Nutzung von externen Bildschirmen jedoch entfernt.