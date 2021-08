Mac-Menüleistenkalender: Itsycal und MicroMenuCal in neuen Versionen

Die beiden Mac-Apps Itsycal und MicroMenuCal zielen beide grob in die ähnliche Richtung, und lassen einen Kalender aus der Mac-Menüleiste ausklappen. Unterschiede gibt es jedoch im Detail: Während Itsycal sich als Erweiterung von Apples-iCloud-Kalender versteht, will MicroMenuCal lediglich eine schnelle Monatsübersicht bereitstellen. Beide Apps sind kostenlos und liegen aktuell in neuen Versionen vor.

Itsycal in Version 013.1

Itsycal kommt in der neu verfügbaren Version 0.13.1 mit Fehlerbehebungen und Verbesserungen im Detail, beispielsweise werden jetzt auch vorläufige beziehungsweise noch nicht bestätigte Kalenderereignisse angezeigt. Erkennbar ist dieser Zustand an einem nicht geschlossenen Kreissymbol mit schraffiertem Hintergrund. In Sachen Benutzerfreundlichkeit legt der Entwicklern nach, indem er den verfügbaren Bedienelementen einen dezenten Hover-Effekt mit auf den Weg gibt.

MicroMenuCal in Version 1.10

MicroMenuCal ist ein noch recht junges Projekt der Entwickler WidgetWorx. Anstelle von Apples Uhr in der Menüleiste platziert, hält die App neben der Zeitanzeige im 12- oder 24-Stunden-Format auch eine Monatskalender zu Ausklappen bereit, der bei bedarf auch nach unten auf den Bildschirm gezogen und dort als kleine Kalenderübersicht frei platziert werden kann.