Menüleistenkalender Dato kann direkt auf Videokonferenzen verweisen

Die App gestattet das Anlegen neuer Ereignisse direkt aus der Menüleiste heraus und stellt hier ein Eingabefeld für alle relevanten Daten bereit. Umgekehrt könnt ihr durch Klicken und Halten eines bestimmten Tags auch schnell und einfach in Apples Standard-Kalender-App wechseln. Optional könnt ihr in Dato auch Kurzbefehle für das Erstellen neuer Kalendereinträge oder dergleichen konfigurieren.

Dato gefällt mit seinen detailliert konfigurierbaren Ansichten und Optionen. Dazu zählt die optionale Anzeige von Wochennummern und das Hervorheben bestimmter Wochentage ebenso wie die weitgehend freie Konfiguration des Dato-Erscheinungsbilds in der Menüleiste. Aufgrund der Tatsache, dass sich Apples Menüleistenuhr nicht vollständig ausblenden lässt, muss man aber auch hier eine gangbare Kombination von Dato und macOS finden, beispielsweise zeigt dann Dato nur das Datum und macOS weiterhin die aktuelle Uhrzeit an. Ergänzend bietet Dato sogar die Möglichkeit an, Details zum nächsten Termin direkt in der Menüleiste anzuzeigen.

Mit Dato hat der Entwickler Sindre Sorhus einen sehr guten Kalender für die Mac-Menüleiste im Programm. In Version 3.3.0 bringt die App einmal mehr verschiedene kleinere Verbesserungen, darunter unter macOS 12 nun die Möglichkeit, sich in Verbindung mit einem Link auf den Start von Videokonferenzen hinweisen zu lassen. Unterstützt werden hier Videogespräche über Zoom, Google Meet und Microsoft Teams.

Insert

You are going to send email to