Smart Air Quality Monitor von Amazon jetzt lieferbar

So richtig sinnvoll wird der Einsatz des Luftqualitätssensors unserer Meinung nach in Verbindung mit Ankündigungen auf einem Echo-Gerät oder über die Amazon-App. Ihr könnt euch entweder durch Alexa-Durchsagen oder per Push-Mitteilung – beides separat aktivierbar – auf eine Verschlechterung der Luftqualität hinweisen lassen. Dergleichen sorgt ohne Frage dafür, dass man öfter und vor allem auch dann mal kurz lüftet, wenn man beispielsweise mangels Geruchsbelästigung selbst noch gar keine Verschlechterung wahrgenommen hat – regelmäßiges Lüften fördert zudem die Konzentration. Wir hatten auf dergleichen auch immer im Zusammenhang mit Produkten wie der Netatmo-Wetterstation hingewiesen. Die folgenden Alexa-Kommandos stehen aktuell zur Abfrage der Daten zur Verfügung:

Der Smart Air Quality Monitor berücksichtigt bei der Überwachung der Raumluftqualität insgesamt fünf relevante Faktoren und hält neben Temperatur und Luftfeuchtigkeit auch die Feinstaubbelastung, den Kohlenmonoxidwert sowie flüchtige organische Verbindungen im Blick. Für einen schnellen Eindruck mit Blick auf die generelle Luftqualität sorgt eine LED-Anzeige am Sensor mit den Farbwerten Grün, Gelb und Rot. Eine detaillierte Auswertung steht über Alexa, die Anzeige auf Echo-Geräten mit Bildschirm sowie in der Alexa-App zur Verfügung.

