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Mittlerweile in Version 12

Menüleisten-Radioplayer Radiola unterstützt jetzt AirPlay
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Die Mac-Anwendung Radiola begleiten wir schon seit mehreren Jahren. Der Entwickler Alexander Sokolov hat damit einen Radioplayer für den Mac im Programm, der besonders ressourcenschonend arbeiten soll. Aktuell wurde die App in Version 12.2 veröffentlicht.

Radiola 1

Seit wir zu Jahresbeginn zuletzt über Radiola berichtet haben, hat die Anwendung eine Reihe von Verbesserungen und Funktionserweiterungen erfahren. Allem voran ist hier wohl die Unterstützung von AirPlay zu erwähnen. Zudem wurde die Benutzeroberfläche überarbeitet, um die Bedienung über die Menüleiste zu verbessern. Auch das Erscheinungsbild des aufklappenden Programmfensters wurde neu konzipiert. Dessen Breite lässt sich jetzt individuell anpassen.

Die Radiosender können in der neuesten Version von Radiola direkt innerhalb des Menüfensters gescrollt werden, um die Navigation zu verbessern. Wer nach neuen Radiostationen sucht, kann gefundene Sender zudem direkt aus der integrierten Websuche zu seinen Favoriten hinzufügen. Darüber hinaus können Senderlisten nun aus CSV- und M3U-Dateien importiert sowie in diesen Formaten exportiert werden. Auch die Darstellungsprobleme, die im Zusammenhang mit dem Design von macOS Tahoe aufgetreten waren, sollen nun gänzlich behoben sein.

Radiola

Radiola lässt sich schnell und direkt über die Menüleiste von macOS bedienen. Der Entwickler ist besonders stolz darauf, dass sein Programm gerade mal 40 MB groß ist und dementsprechend wenig Speicherplatz und Leistung beansprucht. Die Bedienung ist selbsterklärend. Man klickt auf die Menüleiste und muss dort lediglich den gewünschten Sender auswählen. Radiola lässt sich komplett kostenlos bei GitHub laden.

Alternativen von ifun.de

Während wir weiterhin nicht darauf verzichten wollen, Apps wie Radiola zu erwähnen, sei an dieser Stelle auch noch mal an unsere eigenen Angebote aus diesem Bereich erinnert. Dazu zählt neben der ebenfalls über die Menüleiste erreichbaren Radio-App Radiobar mittlerweile auch eine gleichermaßen kompakte TV-App für den Empfang von Streaming-Sendern.
22. Juni 2026 um 12:25 Uhr von Chris Fehler gefunden?


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