Epson erweitert EcoTank-Serie um vier neue Modelle

Epson hat seine EcoTank-Serie um mehrere neue Druckermodelle für Privathaushalte und kleine Büros erweitert. Wie bereits ihre Vorgänger verzichten die Geräte auf klassische Druckerpatronen und setzen stattdessen auf nachfüllbare Tintentanks. Als besonderes Merkmal der neuen Modelle hebt Epson die kompakte Größe der neuen Drucker hervor. Diese sollen um bis zu 25 Prozent kleiner ausfallen als Geräte der Konkurrenz.

Die neue Produktfamilie umfasst die Modelle ET-1910, ET-2910, ET-2920 und ET-4900. Während sich die drei einfacheren Varianten vor allem an Privatnutzer richten, ist der Epson ET-4900 laut Hersteller für den Einsatz im Homeoffice und in kleineren Büroumgebungen vorgesehen. Das Topmodell der neuen Baureihe verfügt zusätzlich über einen automatischen Dokumenteneinzug und einen berührungsempfindlichen Bildschirm.

Tintentanks statt Patronen

Ein zentrales Merkmal bei den EcoTank-Geräten von Epson bleibt das als moderne Alternative zu klassischen Druckerpatronen eingeführte Tintentanksystem. Der Hersteller gibt an, dass die im Lieferumfang enthaltene Tinte für einen Zeitraum von bis zu drei Jahren ausreichen kann. Zudem sollen die Druckkosten im Vergleich zu herkömmlichen Patronendruckern deutlich geringer ausfallen. Die tatsächliche Ersparnis hängt allerdings vom individuellen Druckverhalten und den verwendeten Vergleichsgeräten ab.

Laut Epson ermöglichen die mit Ersatztinte erhältlichen Flaschen den Druck von bis zu 4.700 Schwarzweißseiten beziehungsweise bis zu 7.500 Farbseiten. Somit müsse nicht nur seltener nachgefüllt werden als bei herkömmlichen Patronen, gleichzeitig falle auch deutlich weniger Verpackungs- und Verbrauchsmaterial an.

Dank AirPrint über WLAN drucken

Für Apple-Nutzer ist besonders die AirPrint-Unterstützung der Geräte relevant. Die Drucker arbeiten alle kabellos über WLAN und lassen sich direkt von Macs, iPhones und iPads aus ansprechen. Erweiterte Verwaltungsfunktionen stehen über die Smart-Panel-App von Epson zur Verfügung.

Die offizielle Preisempfehlung für den EcoTank ET-1910 als kleinstes Modell liegt bei 199,99 Euro. Der EcoTank ET-2910 soll 249,99 Euro und der EcoTank ET-2920 249,99 Euro kosten. Der Preis für die Office-Variante EcoTank ET-4900 wird von Epson mit 369,99 Euro angegeben.