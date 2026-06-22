Roborock nennt Prime-Angebote: Diese Modelle sind bis 26. Juni reduziert

Saugroboter und Nass-Trocken-Sauger zählen inzwischen zu den umkämpftesten Produktkategorien im Smart-Home-Bereich. Pünktlich zu den Prime-Aktionen hat Roborock nun die offiziellen Aktionspreise für zahlreiche Geräte veröffentlicht.

Die Rabatte gelten laut Hersteller bis zum 26. Juni und betreffen sowohl aktuelle Saugroboter mit Absaugstation als auch die F25-Serie der Nass-Trocken-Sauger.

Besonders deutlich fallen die Preisnachlässe bei einigen Modellen der Qrevo-Reihe aus. So wird der Qrevo S5V für 429,99 Euro angeboten. Gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung von 769,99 Euro entspricht dies einer Reduzierung um 44 Prozent. Auch der Qrevo Curv 2 Pro fällt deutlich im Preis und kostet während der Aktion 699 Euro statt 1.299 Euro.

Preisnachlässe bei Saugrobotern

Im oberen Preissegment positioniert Roborock den Saros 20. Das Modell wird inklusive Zubehörpaket für 999 Euro angeboten. Regulär liegt der Preis bei 1.499 Euro. Ebenfalls reduziert sind der Qrevo S Pro für 399,99 Euro statt 599,99 Euro sowie der Qrevo Edge 2 für 649,99 Euro statt 899,99 Euro.

Die Geräte kombinieren automatische Staubaufnahme, Wischfunktionen und Hinderniserkennung. Die Modelle verfügen zudem auch über Basisstationen, die den Staubbehälter entleeren und Wischsysteme reinigen können.

Begleitend zu den aktuellen Aktionen verweist Roborock zudem auf ein neues Sprachpaket für ausgewählte Modelle. Besitzer des Saros 20, des Qrevo S Pro und des Qrevo Edge 2 können eine spezielle Fußball-Fan-Stimme für den integrierten Sprachassistenten installieren. Die Funktion soll Reinigungsvorgänge mit sportbezogenen Kommentaren begleiten – ifun.de berichtete.

Auch Nass-Trocken-Sauger günstiger

Neben den Robotern umfasst die Aktion auch mehrere Nass-Trocken-Sauger der F25-Serie. Diese Geräte richten sich vor allem an Nutzer, die verschüttete Flüssigkeiten oder hartnäckigen Schmutz direkt beseitigen möchten. Anders als klassische Wischsysteme saugen und reinigen sie den Boden in einem Arbeitsgang.

Das Topmodell F25 Ultra kostet während der Aktion 585 Euro statt 799 Euro. Das F25 LT Set wird für 219,99 Euro angeboten und liegt damit rund 42 Prozent unter dem regulären Preis. Das F25 BX Set reduziert sich von 446 Euro auf 263 Euro.

Für Interessenten bieten die veröffentlichten Preise einen ersten Orientierungspunkt für die diesjährigen Prime-Angebote. Auffällig ist dabei, dass Roborock sowohl aktuelle Premium-Modelle als auch Geräte der Mittelklasse in die Aktion einbezieht und damit nahezu das gesamte Sortiment abdeckt.

