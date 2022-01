Hyper stellt iMac-Dock mit Drehscheibe und SSD-Slot in Aussicht

Auch Apple-Mobilgeräte stehen bei Hyper auf dem Plan. So hat der Hersteller zudem ein Multiladegerät für bis zu vier Geräte in der Warteschlange. Das für iPhones, Apple Watch und die AirPods konzipierte Zubehör hört auf den Namen HyperJuice 4-in-1 Magnetic Wireless Charger Stand und hat seine Finanzierungsrunde bereits im vergangenen Jahr abgeschlossen.

Ergänzend hat Hyper mehrere weitere Hub- und Dock-Lösungen für den Mac angekündigt. Der HyperDrive Thunderbolt 4 Hub verspricht vier Thunderbolt-4-Anschlüsse und HDMI sowie ein integriertes Netzteil mit 100 Watt. Zudem will der Hersteller im Laufe des Jahres verschiedene weitere Dock- und Hub-Lösungen für Thunderbolt und USB-C auf den Markt bringen, die teilweise auch für den direkten Anschluss an bestimmte MacBook-Pro-Modelle bestimmt sind und im Falle des HyperJuice 245W GaN Charger mit bis zu 4 x 100 Watt Ladeleistung auch mehrere Notebooks gleichzeitig mit Strom versorgen können. Mit gleicher Leistung will der Hersteller auch ein Akku-Pack auf en Markt bringen, beides sucht derzeit noch auf Indiegogo finanzielle Unterstützung.

Insert

You are going to send email to