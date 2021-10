Die Kurzbefehle-App auf dem Mac verwenden

Wenn ihr mit macOS Monterey frisch ins Thema Kurzbefehle eintauchen wollt, werft einen Blick auf das unten eingebettete Video von Apple. Darüber hinaus hat Apple brandneu ein Online-Handbuch zu Kurzbefehlen auf dem Mac veröffentlicht. Beginnt hier am besten mit dem Kapitel„ Einführung in die App „Kurzbefehle“ auf dem Mac “.

Die Kurzbefehle lassen sich innerhalb der App per Drag-and-Drop in Ordner packen. Mit gedrückter Befehlstaste könnt ihr hier auch mehrere Kurzbefehle zugleich auswählen und verschieben.

Das grundlegende Erscheinungsbild der Kurzbefehle-App auf dem Mac dürfte euch vertraut sein. Wie bei anderen Apple-Apps auch, findet sich links eine Seitenleiste, mit deren Hilfe sich auch bei aktiver Nutzung der Kurzbefehle der Überblick bewahren lässt. Beispielsweise könnt ihr dort per Rechtsklick oder über den Befehl „Ablage“ in der Menüleiste eigene Ordner hinzufügen, um die persönlich genutzten Kurzbefehle nach eigenen Kriterien zu sortieren.

Wenn die Kurzbefehle-App das erste Mal öffnet, werden eventuell bereits vorhandene eigene Befehle aus iCloud synchronisiert. Unabhängig davon hält die App mit der „Galerie“ vom Start weg ein umfassendes Angebot an inspirierenden Vorlagen als Standardausstattung zur Auswahl bereit. Um euch mit dem System vertraut zu machen, stöbert ihr hier am besten erstmal ein wenig, um so vielleicht schon die erste für euch brauchbare Automation zu finden.

Insert

You are going to send email to