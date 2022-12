Menüleisten-Kalender Itsycal sollte wieder fehlerfrei laufen

Wer mit dem eingeschränkten Funktionsumfang von Itsycal nicht zurecht kommt, kann einen Blick auf den erst kürzlich wieder von uns vorgestellten, leistungsfähigen und als Einmalkauf erhältlichen Menüleistenkalender Calendar 366 II werfen. Unser einstiger Favorit in diesem Bereich Fantasical hat sich mittlerweile preislich deutlich von dem entfernt, was uns für einen Menüleistenkalender gerechtfertigt erscheint. Die Fantastical-Entwickler versuchen dies mit einem erweiterten Funktionsumfang wettzumachen, der allerdings deutlich über das hinausgeht, was man als gewöhnlicher Anwender benötigt.

