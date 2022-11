Itsycal: Workaround bei Abstürzen unter Ventura

Itsycal dürfte sich bei zahlreichen Mac-Nutzern als schlichter Menüleistenkalender etabliert haben, seit die über lange Jahre in diesem Bereich favorisierte Kalender-App Fantastical auf ein Abo-Modell gewechselt. Damit verbunden haben die Fantastical-Entwickler zwar auch den Leistungsumfang ihres Angebots stetig erweitert, was allerdings auch zumindest bei einem großen Teil der Mac-Nutzer deutlich über die Anforderungen hinausgeht.

Betroffene Nutzer sollen zunächst den Bereich „Internetaccounts“ in den Systemeinstellungen ihres Mac öffnen und dort alle Kalender-Konten, bei denen es sich nicht um iCloud handelt, entfernen und anschließend wieder hinzufügen. Itsycal sollte während dieses Prozesses nicht aktiv sein, sondern erst anschließend wieder gestartet werden, in der Hoffnung, dass dann alles wie gewünscht funktioniert.

