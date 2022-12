Gmail: Google kündigt clientseitige Verschlüsselung für E-Mails an

Lange Zeit hat die Praxis des Unternehmens, seine E-Mail-Dienstleistungen kostenlos anzubieten, die Inhalte im Gegenzug jedoch zu analysieren, um zielgerichteter Werbung ausspielen zu können, für vehemente Kritik gesorgt. Google hat sich zwar längst von dieser Praxis verabschiedet und weist schon seit geraumer Zeit ausdrücklich darauf hin, dass die Inhalte von Gmail sowie Google Drive und Google Fotos zum Schutz der Privatsphäre der Nutzer niemals für Werbezwecke genutzt werden. In den Köpfen zahlreicher Nutzer hat sich das Bild von der automatisierten E-Mail-Analyse jedoch so fest verankert, dass Google diese Praxis bis heute unterstellt wird.

Google hat zunächst seine Geschäftskunden über die entsprechenden Planungen informiert . Die sogenannte clientseitige Verschlüsselung wird zunächst für Google-Kunden verfügbar sein, die die Google-Dienste Workspace Enterprise Plus, Education Plus oder Education Standard benutzen. Hier haben die Administratoren die Möglichkeit, eine Teilnahme an dem von Google neu aufgesetzten, entsprechenden Beta-Programm zu beantragen.

