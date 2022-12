Kohler Numi 2.0: Das Smarthome-Klo mit Alexa ist da

Während Kohler hier insbesondere mit seiner Alexa-Anbindung für Schlagzeilen sorgt, sind Toiletten mit App-Anbindung jetzt nichts grundsätzlich neues. In Deutschland vertreibt beispielsweise Grohe schon seit mehreren Jahren sein Dusch-WC Sensia Arena , das per Bluetooth auch mit einer zugehörigen App gekoppelt werden kann. Die Zahl jener Besitzer der Toilette, die von von Grohe angebotene und mächtig altbacken wirkende Sensia-Arena-App dann aber tatsächlich auch nutzen, dürfte eher verschwindend klein sein.

Numi 2.0 verfügt über ein integriertes Stimmungslicht und lässt sich über eine Bluetooth-Verbindung auch als Musikplayer verwenden. Erweiterte Konfigurationsmöglichkeiten stehen in Verbindung mit der vom Hersteller angebotenen App Kohler Konnect zur Verfügung. Zu den Kernfunktionen der Toilette gehören ein integriertes Bidet sowie ein beheizter Sitz, der sich per Sprachbefehl öffnen und schließen lässt.

Insert

You are going to send email to