Calendar 366 II: Klassischer Menüleistenkalender für den Mac

Im Zusammenhang mit der letzten Preiserhöhung für die Kalender-App Fantastical kam einmal mehr die Frage nach Alternativen auf. Wenn es darum geht, eine Empfehlung für Mac-Nutzer auszusprechen, kommen wir um Calendar 366 II nicht umhin.

Für mich persönlich ist Calendar 366 II derzeit die beste Kalender-App für die Menüleiste von macOS. Die Anwendung kann es in Sachen Funktionsumfang mit Fantastical als einstigem Platzhirsch in diesem Bereich jederzeit aufnehmen und präsentiert sich zudem mit einem attraktiven Preismodell. Mit 15 Euro kostet die Lizenz für Calendar 366 II im Einmalkauf gerademal soviel, wie man für drei Abo-Monate Fantastical bezahlt.

Der in Deutschland ansäßige Entwickler von Calendar 366 II hält an dem schlichten Konzept fest, den Mac um einen so von Apple nicht bereitgestellten Kalender für die Menüleiste zu ergänzen. Dieser ist in vollem Umfang an Apples iCloud-Kalender angebunden und will einen schnellen Blick auf Termine und Erinnerungen sowie die einfache Nutzung der damit verbundenen Funktionen ermöglichen.

Die Kalenderereignisse und Erinnerungen lassen sich mit Calendar 366 II ganz einfach direkt über die Menüleiste erstellen und verwalten. Dabei ist auch das Hinzufügen mithilfe der sogenannten natürlichen Texteingabe möglich, also wird beispielsweise durch die Eingabe „Dienstag 10 Uhr Frisör“ automatisch der entsprechende Termin mit korrektem Datum erzeugt.

In Optik und Funktion vielseitig anpassbar

Calendar 366 II bietet nicht nur die Möglichkeit, zwischen acht verschiedenen Darstellungsvarianten zu wählen, sondern man kann auch die Darstellung in der Menüleiste anpassen und hier etwa zwischen einen schlichten und platzsparenden Datumssymbol und einer erweiterten Anzeige mit Uhrzeit wählen. Die Kalenderansicht selbst erlaubt beispielsweise die Anzeige von Kalenderwochen, einer Monats- oder Wochenübersicht und einer Listendarstellung.

Am besten probiert man die App selbst aus und entscheidet dann, ob man mit dem gebotenen Leistungsumfang zufrieden ist. Der Entwickler bietet eine 30 Tage lauffähige Testversion kostenlos zum Download an. Falls ihr die App kauft, könnt ihr direkt beim Entwickler ein wenig sparen. Hier wird Calendar 366 II für 14,99 Euro angeboten, während die Version im Mac App Store mit 17,99 Euro zu Buche schlägt. Ergänzend hat der Entwickler auch eine iOS-Version seiner App im Programm.