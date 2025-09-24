ifun.de — Apple News seit 2001. 44 641 Artikel

Übernahme und Neustart im App Store

Menu Bar Controller für Sonos in neuer Version 6.0 erschienen
Die Mac-Anwendung Menu Bar Controller für Sonos hat mit der jetzt veröffentlichten Version 6.0 ihr bislang umfangreichstes Update erhalten. Nach dem Rückzug des ursprünglichen Entwicklers Alexander Heinrich wird die App seit Juli 2025 von Dominik Maglia weitergeführt.

Der neue Eigentümer musste die Anwendung im App Store neu hochladen, da die bisherigen Sicherheitsanforderungen keinen direkten Transfer zuließen.

Bestandskunden können ihre alte Lizenz mithilfe der früheren App, die nun als Lite-Version weiterbesteht, auf die aktuelle Fassung übertragen. Dazu wird ein personalisierter Migrationscode erstellt, der die Vollversion ohne erneute Kosten freischaltet.

Neues Design und vereinfachtes Preismodell

Mit Version 6.0 präsentiert sich die App in einer komplett überarbeiteten Benutzeroberfläche. Das Design ist an die Gestaltung von macOS 26 mit Liquid Glass angelehnt, bleibt aber auch mit älteren macOS-Versionen ab Ventura kompatibel. Neben dem Hauptfenster in der Menüleiste wurden die Einstellungen und der Einrichtungsprozess neu gestaltet. Nutzer sollen dadurch schneller mit der Anwendung vertraut werden.

Bereits mit Version 5.4 wurde außerdem ein neues Geschäftsmodell eingeführt. Statt jährlicher Feature-Upgrades gibt es nun eine einmalige Zahlung von 7 Euro für den dauerhaften Zugang. Eine einwöchige Testphase erlaubt es interessierten Annwendern, die App vor dem Kauf unverbindlich auszuprobieren.

Funktionen bleiben erhalten

Am Funktionsumfang hat sich trotz der Änderungen nichts Grundlegendes geändert. Der Menu Bar Controller ermöglicht weiterhin die direkte Steuerung von Sonos-Lautsprechern über die Menüleiste des Macs. Viele Anwender empfinden dies als einfachere Lösung im Vergleich zur offiziellen Sonos-App. Mit der nun fortgesetzten Entwicklung wird das Projekt auch für künftige macOS-Versionen gepflegt und regelmäßig angepasst.

24. Sep. 2025 um 12:55 Uhr von Nicolas


