Auch in Deutschland: Disney+ wird schon wieder teurer

Es sieht fast so aus, als müssten wir jetzt auch bei Disney+ mit jährlichen Preiserhöhungen rechnen. Zuletzt hat der Streamingdienst seine Kosten erst vor knapp zwölf Monaten angehoben. Jetzt steht auch in Deutschland die nächste Preiserhöhung vor der Tür.

Gestern wurde zunächst in den USA bekannt, dass Nutzer von Disney+ dort vom 21. Oktober an zum Teil deutlich tiefer in die Tasche greifen müssen. Die monatlichen Gebühren für die günstigste Version Disney+ mit Werbung sollen dort dann von 9,99 Dollar auf 11,99 Dollar steigen. Für das werbefreie Disney+ Premium muss man mit 18,99 Dollar künftig 3 Dollar mehr bezahlen. Unterm Strich ergibt das eine Preiserhöhung von rund 20 Prozent.

Disney setzt damit seine bereits über die vergangenen Jahre hinweg anhaltende Politik der steigenden Preise fort. Der Videodienst hat seine monatlichen Gebühren seit 2021 jedes Jahr angehoben.

Disney+ künftig ab 6,99 Euro

Bei seinem Start im März 2020 konnte man Disney+ in Deutschland noch komplett und ohne Werbung für 6,99 Euro im Monat abonnieren. So viel wird man hierzulande demnächst für das anfangs bei Disney+ noch gar nicht verfügbare „subventionierte Abo“ mit Werbeeinblendungen bezahlen.

Aktuell werden als Monatspreis für Disney+ mit Werbung noch 5,99 Euro genannt. Allerdings lässt Disney im Rahmen seines aktuellen Sonderangebots „2,99 Euro für 3 Monate“ bereits durchblicken, dass dieser Preis nicht mehr lange gültig ist. Im Kleingedruckten findet sich dort bereits der Hinweis, dass man für ein Abonnement künftig mindestens 6,99 Euro im Monat investieren muss. Die neue Preisgestaltung bei Disney+ sieht dann wie folgt aus:

Disney+ Standard mit Werbung: 6,99 Euro (zuvor 5,99 Euro)

(zuvor 5,99 Euro) Disney+ Standard: 10,99 Euro (zuvor 9,99 Euro)

(zuvor 9,99 Euro) Disney+ Premium: 15,99 Euro (zuvor 13,99 Euro)

Stichtag für die offizielle Einführung der neuen Preise dürfte spätestens der 10. Dezember sein. Die neuen Preise werden derzeit im Zusammenhang mit der oben genannten Werbeaktion kommuniziert und sollen im Anschluss auf die hier enthaltenen drei vergünstigten Monate in Kraft treten. Die Sonderaktion selbst ist am 11. September angelaufen.