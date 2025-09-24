Preiserhöhung für alle Abostufen
Auch in Deutschland: Disney+ wird schon wieder teurer
Es sieht fast so aus, als müssten wir jetzt auch bei Disney+ mit jährlichen Preiserhöhungen rechnen. Zuletzt hat der Streamingdienst seine Kosten erst vor knapp zwölf Monaten angehoben. Jetzt steht auch in Deutschland die nächste Preiserhöhung vor der Tür.
Gestern wurde zunächst in den USA bekannt, dass Nutzer von Disney+ dort vom 21. Oktober an zum Teil deutlich tiefer in die Tasche greifen müssen. Die monatlichen Gebühren für die günstigste Version Disney+ mit Werbung sollen dort dann von 9,99 Dollar auf 11,99 Dollar steigen. Für das werbefreie Disney+ Premium muss man mit 18,99 Dollar künftig 3 Dollar mehr bezahlen. Unterm Strich ergibt das eine Preiserhöhung von rund 20 Prozent.
Disney setzt damit seine bereits über die vergangenen Jahre hinweg anhaltende Politik der steigenden Preise fort. Der Videodienst hat seine monatlichen Gebühren seit 2021 jedes Jahr angehoben.
Disney+ künftig ab 6,99 Euro
Bei seinem Start im März 2020 konnte man Disney+ in Deutschland noch komplett und ohne Werbung für 6,99 Euro im Monat abonnieren. So viel wird man hierzulande demnächst für das anfangs bei Disney+ noch gar nicht verfügbare „subventionierte Abo“ mit Werbeeinblendungen bezahlen.
Aktuell werden als Monatspreis für Disney+ mit Werbung noch 5,99 Euro genannt. Allerdings lässt Disney im Rahmen seines aktuellen Sonderangebots „2,99 Euro für 3 Monate“ bereits durchblicken, dass dieser Preis nicht mehr lange gültig ist. Im Kleingedruckten findet sich dort bereits der Hinweis, dass man für ein Abonnement künftig mindestens 6,99 Euro im Monat investieren muss. Die neue Preisgestaltung bei Disney+ sieht dann wie folgt aus:
- Disney+ Standard mit Werbung: 6,99 Euro (zuvor 5,99 Euro)
- Disney+ Standard: 10,99 Euro (zuvor 9,99 Euro)
- Disney+ Premium: 15,99 Euro (zuvor 13,99 Euro)
Stichtag für die offizielle Einführung der neuen Preise dürfte spätestens der 10. Dezember sein. Die neuen Preise werden derzeit im Zusammenhang mit der oben genannten Werbeaktion kommuniziert und sollen im Anschluss auf die hier enthaltenen drei vergünstigten Monate in Kraft treten. Die Sonderaktion selbst ist am 11. September angelaufen.
Kündigung ist schon abgeschickt.
Das ist überflüssig. Wer der Preiserhöhung nicht aktiv zustimmt, fliegt sowieso raus. Bei mir passiert das in fünf Tagen.
Sollte man sowieso kündigen. Der Disney Konzern hat Mal eben die Kimmel Show abgesetzt und damit ordentlich an der Demokratie in den USA gesägt.
Die sind doch schon wieder zurückgerudert. Die Show läuft weiter.
Nicht auf allen Lokalen Sendern,
Dass es nicht auf lokalen Sendern läuft liegt allerdings nicht an Disney.
Magenta Stream regelt. Gab es da eigentlich eine Erhöhung? Oder hab ich das nur nicht gemerkt.
Magenta megastream ist Preisstabil. Ist auch meine 1. Wahl. Bestes Preis-Leistung-Verhältnis.
Nach dem Aus für Jimmy Kimmel hat das Unternehmen ca. $ 4 Mlrd. verloren weil viele ihre Abos gekündigt haben. Jetzt müssen sie die Kohle von anderen Abonnenten zurück bekommen.
P.S. habe schon vor ca. 6 Monaten gekündigt.
Welches Unternehmen genau. Walt Disney schonmal nicht. Die sind sogar heute gestiegen. Da kam es definitiv nich an wenn ich im Portfolio schaue.
Und Abo kann es ja auch nicht sein weil die ja noch auslaufen. Als Netflix Account Sharing vorgegangen ist wurde ähnliches gesagt. Den geht es so gut wie sonst nie.
Laut Branchenberichten ist der Marktwert um 3,87 Mrd $ gefallen. Dies ist nicht automatisch der Gesamtwert der Aktien.
Achso. Danke für die Erläuterung. Der ist ja relativ. Dachte das wäre etwas Handfestes.
Hat zur Folge, dass man Inhalte „sammelt“ und nur noch monatlich bucht. 1-2 Monate im Jahr und dann alles durchgucken, was einen interessiert.
Die Streaming-Dienste scheinen sich ja zum Glück immer mehr selbst abzuschreiben. Gut so.
Ist bei mir auch schon länger gekündigt und wird nicht mehr gebraucht.
Voll ok, ist noch immer billig.
Braucht eh niemand! Irgendwann ist mal ne Grenze erreicht.
Alles was hier auf der Seite vorgestellt wird „braucht“ man eigentlich gar nicht. Welch ein Schockmoment.
Disney + über Türkei buchen und sparen ;)
Ich habe noch nicht gekündigt.
Ich schaue noch.
Wenn es mir zu teuer wird, werde ich kündigen und dann meine Kündigung hier nochmals posten, damit ihr alle informiert seid :-)
Vielen Dank. Gern auch häufiger schreiben auch wenn du kein Abo besessen hast. Das ist total Trend.
Also das du gekündigt hast. ;)
Fällt mir nicht schwer drauf zu verzichten
Ich erinnere mich noch gut daran wie vor Jahren die illegalen Streams und Downloads zurück gingen, schon seit Längerem arbeiten die Streaminganbieter daran, dass sie wieder steigen.