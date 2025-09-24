Algoriddim djay: Die Spotify-Integration kehrt zurück auf den Mac

Die DJ-Software djay von Algoriddim bietet ab sofort (wieder) die Möglichkeit, direkt auf den Musikkatalog von Spotify zuzugreifen. Nutzerinnen und Nutzer von macOS und Windows können sich mit ihrem Spotify-Premium-Konto anmelden und damit Millionen von Titeln in ihre DJ-Sets einbinden.

Neben dem Zugriff auf persönliche Playlists stehen auch kuratierte Spotify-Listen bereit, die sich mit wenigen Klicks laden und in den Mix einfügen lassen. Die Titelinformationen umfassen dabei auch Tempo und Tonart, was die Suche nach passenden Übergängen erleichtert.

Für Einsteiger und Fortgeschrittene

djay stellt eine Reihe von Werkzeugen bereit, die sich an Einsteiger ebenso richten wie an erfahrene Anwender. Dazu gehören Funktionen wie Automix, das komplette Playlists selbstständig ineinander übergehen lässt, sowie eine intelligente Beat-Anpassung, die für fließende Übergänge sorgt.

Darüber hinaus stehen Effekte, Loops und Tempo-Anpassungen zur Verfügung, um den Klang individuell zu gestalten. Bis zu vier Titel können parallel geladen und kombiniert werden. Für eine direkte Steuerung lassen sich über 100 verschiedene DJ-Controller per Plug-and-Play anbinden, darunter Mischpulte, MIDI-Controller und Turntables.

Spotify-Anbindung wurde 2020 entfernt

Die aktuelle Spotify-Integration ist nicht die erste Zusammenarbeit zwischen Algoriddim und den Schweden. Bereits seit 2014 konnten Nutzer den Musik-Streaming-Dienst in djay einbinden. Im April 2020 wurde jedoch angekündigt, dass diese Funktion zum 1. Juli desselben Jahres entfällt. ifun.de berichtete damals ausführlich über den Schritt, der viele Anwender überraschte:

Offiziell wurde der Abbruch der Kooperation nicht begründet, Branchenbeobachter gingen jedoch von veränderten Lizenzbedingungen zwischen Spotify und Musiklabels aus. Algoriddim bot als Ersatz eine Anbindung an Tidal und SoundCloud an, inklusive eines Migrationsdienstes für bestehende Bibliotheken. Mit der nun erfolgten Rückkehr ist Spotify nach mehrjähriger Pause wieder Teil der Anwendung und steht ab sofort auf Mac und PC zur Verfügung.