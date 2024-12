MailMate 2: E-Mail-Client kehrt mit Abomodell zurück

Der E-Mail-Client MailMate ist nach einer mehrjährigen Pause mit einer neuen Beta-Version und überarbeiteter Homepage zurück. In einem Blogeintrag erklärt der Entwickler Benny Kjær Nielsen die Gründe für die lange Funkstille und stellt ein neues Preismodell vor. Die vergangenen Jahre seien vor allem für die Pflege und Weiterentwicklung der Software genutzt worden. Einnahmen durch neue Nutzer blieben dabei aus.

Um die Finanzierung langfristig zu sichern, setzt MailMate künftig auf ein Abo-Modell, das sich leicht von den typischen Software-Subscriptions unterscheidet: Für 10 US-Dollar alle drei Monate erhalten Nutzer Zugang zum „Paid Mode“. Bei einem inaktiven Abonnement wechselt die Software in den „Free Mode“. Beide Modi seien weitgehend identisch, im „Free Mode“ werde jedoch eine Markierung in E-Mails hinzugefügt, die auf die Nutzung ohne Abonnement hinweise.

Der Entwickler begründet die Umstellung mit der Schwierigkeit, parallel mehrere Versionen der Software zu betreuen. Frühere Lizenzverkäufe, die auch heute noch gültig seien, hätten diese Anpassung nötig gemacht. Nielsen beschreibt das neue Modell als Mischung aus freiwilliger Unterstützung und verpflichtendem Abo.

Der Fokus liege dabei auf der Weiterentwicklung und Wartung der Software. Support-Anfragen per E-Mail seien ausdrücklich kein Bestandteil des Abos, würden aber weiterhin berücksichtigt. Nutzer zahlten für den aktuellen Stand der Software und nicht für zukünftige Funktionen. Gleichzeitig warnt der Entwickler vor möglichen Einschränkungen durch Änderungen bei großen E-Mail-Anbietern wie Google oder Apple, die MailMate theoretisch blockieren könnten.

„It’s a huge gamble because I will no longer be selling any $50 license keys, but it’s also an opportunity to redefine what users are paying for.“