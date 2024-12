Frohe Weihnachten – Danke für ein tolles Jahr mit euch!

Das Jahr neigt sich dem Ende zu, und wir hoffen, dass ihr die kommenden Tage entspannt genießen könnt – sei es mit Familie, Freunden oder einfach mal ganz für euch. Gönnt euch eine Pause vom Alltagstrubel und lasst es euch gutgehen!

Auch in diesem Jahr möchten wir uns wieder herzlich bei euch bedanken – für eure treuen Besuche, spannenden Kommentare und hilfreichen Hinweise. Ohne euch wäre unsere Arbeit nur halb so schön, und dies dürfen wir mittlerweile schon seit gut 23 Jahren gemeinsam erleben.

Vielen Dank für euren Input!

Wir freuen uns, dass ihr uns nicht nur in hektischen Release-Wochen die Treue haltet, sondern auch zwischendurch mit Anregungen und Diskussionen für frischen Wind sorgt. Eure Rückmeldungen – sei es Lob, Kritik oder auch ein ganz esoterischer Problembericht – machen unseren Alltag hinter der Tastatur jeden Tag aufs Neue spannend.

Wer unsere Kommentarspalten kennt, weiß: Es geht manchmal zu wie auf einer hitzigen Familienfeier. Da wird auch mal laut diskutiert, gestritten und gelacht – aber am Ende des Tages sitzen doch alle wieder gemeinsam am Tisch. Und genau das schätzen wir an euch: Die Leidenschaft, mit der ihr eure Meinungen teilt, und die Bereitschaft, auch mal einen kontroversen Standpunkt zu vertreten. Dass uns parallel dazu per E-Mail regelmäßig sachliche, durchdachte und freundliche Nachrichten erreichen, zeigt uns, dass die ifun.de-Community Herz und Verstand gleichermaßen besitzt.

Bleibt gesund, entspannt und neugierig

Über die Feiertage schalten wir, wie gewohnt, einen Gang runter, bleiben aber auch „zwischen den Jahren“ für euch am Ball. Im neuen Jahr starten wir dann frisch und voller Energie durch – mit hoffentlich vielen spannenden Themen und neuen Überraschungen aus der Apple-Welt und darüber hinaus.

Bis dahin wünschen wir euch ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr 2025 und viele schöne Momente mit den Menschen, die euch wichtig sind.

Bleibt gesund, entspannt und neugierig – wir freuen uns schon auf alles, was kommt!