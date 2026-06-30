macshot 4: Kostenlose Screenshot-App für den Mac legt deutlich zu

Als wir macshot Anfang April vorgestellt haben, trat die quelloffene Anwendung vor allem als kostenlose Alternative zu Shottr und Cleanshot an. Mit der inzwischen veröffentlichten Version 4 haben die Entwickler den Funktionsumfang jedoch deutlich erweitert. Aus dem reinen Screenshot-Werkzeug ist eine Anwendung geworden, die inzwischen auch Bildschirmaufnahmen erstellt und direkt weiterverarbeitet.

Neu hinzugekommen ist ein integrierter Video-Editor, mit dem sich Aufnahmen zuschneiden, beschleunigen oder verlangsamen lassen. Auch Zoom-Effekte, Standbilder, Texteinblendungen sowie das Verpixeln oder Weichzeichnen einzelner Bildbereiche gehören inzwischen zum Funktionsumfang. Ergänzt wird dies durch Webcam-Einblendungen, Tastaturanzeigen für Tutorials sowie Aufnahmen mit Mikrofon und Systemton.

Zahlreiche Verbesserungen für Screenshots

Auch die klassischen Screenshot-Funktionen wurden seit unserer ersten Berücksichtigung kontinuierlich erweitert. Bildschirmfotos lassen sich mitsamt aller Markierungen in einer bearbeitbaren Historie speichern und später erneut öffnen. Hinzu kommen Mehrfachauswahl und Lasso-Werkzeuge für Anmerkungen, zusätzliche Zeichenwerkzeuge sowie neue Optionen für Hintergründe und Hervorhebungen.

Bei der Texterkennung setzt macshot inzwischen auf Wunsch auf Apples lokale Übersetzungsfunktionen. Dadurch können erkannte Inhalte direkt auf dem Mac verarbeitet werden, ohne externe Übersetzungsdienste zu verwenden. Neu ist außerdem eine QR-Code-Erkennung, die gefundene Codes direkt öffnen oder in die Zwischenablage übernehmen kann.

Neben den sichtbaren Neuerungen haben die Entwickler zahlreiche technische Verbesserungen umgesetzt. Die Anwendung arbeitet schneller, liefert auf unterschiedlichen Monitoren eine präzisere Farbdarstellung und integriert sich besser in Automatisierungswerkzeuge wie Raycast, Alfred oder die Kurzbefehle-App. Eigene URL-Schemata erlauben es zudem, Bildschirmaufnahmen direkt aus anderen Anwendungen heraus zu starten.

Damit entwickelt sich macshot zunehmend von einer kostenlosen Screenshot-App zu einem umfangreichen Werkzeug für Bildschirmaufnahmen und deren Nachbearbeitung. Wer die Anwendung zuletzt im Frühjahr ausprobiert hat, findet inzwischen deutlich mehr Funktionen vor, ohne dass sich am Open-Source-Konzept oder der kostenlosen Verfügbarkeit etwas geändert hätte.

Der Download wartet weiterhin auf GitHub auf interessierte Nutzer.