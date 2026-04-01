macshot: Open-Source-Alternative für Screenshots auf dem Mac

Mit macOS liefert Apple seit Jahren ein integriertes Werkzeug für Bildschirmaufnahmen. Für einfache Screenshots reicht das aus, bei erweiterten Anforderungen stoßen Nutzer jedoch schnell an Grenzen. Genau hier setzt die noch relativ junge Mac-Applikation macshot an.

Das Open-Source-Projekt will eine umfangreiche und gleichzeitig schlanke Lösung für Bildschirmaufnahmen und Annotationen auf dem Mac bereitstellen. Im Gegensatz zu Cleanshot oder Shottr ist macshot dabei komplett kostenlos verfügbar.

Umfangreiche Funktionen ohne Kosten

macshot richtet sich an Nutzer, die mehr als nur einfache Bildschirmfotos erstellen möchten. Die Anwendung kombiniert Aufnahme, Bearbeitung und Export. Nach dem Auslösen per Tastenkürzel lässt sich ein Bereich auswählen und direkt mit Pfeilen, Texten oder Markierungen versehen. Die Ergebnisse können anschließend gespeichert oder in die Zwischenablage kopiert werden.

Darüber hinaus unterstützt die Anwendung auch Bildschirmaufnahmen als Video oder GIF. Nutzer können dabei optional Systemton und Mikrofon aufnehmen und die Clips anschließend direkt in der Anwendung zuschneiden. Eine weitere Funktion ist das sogenannte Scroll-Capturing. Dabei werden lange Inhalte automatisch zu einem durchgehenden Bild zusammengesetzt.

Auch die Texterkennung ist integriert. Inhalte aus Screenshots lassen sich extrahieren und auf Wunsch übersetzen. Ergänzend bietet macshot eine automatische Unkenntlichmachung sensibler Daten wie E-Mail-Adressen oder Kreditkartennummern. Diese Funktion basiert auf systemseitigen Analysewerkzeugen von Apple.

Native Umsetzung mit Fokus auf Effizienz

Die Entwickler setzen bei macshot bewusst auf eine native Umsetzung mit Swift und AppKit. Dadurch soll die Anwendung ressourcenschonend arbeiten und sich nahtlos in macOS integrieren. Im Leerlauf benötigt das Programm laut Angaben nur wenige Megabyte Arbeitsspeicher und läuft dauerhaft in der Menüleiste.

Neben lokalen Exportoptionen unterstützt macshot auch den Upload von Dateien. Screenshots und Videos lassen sich direkt in Cloud-Dienste wie Google Drive oder S3-kompatible Speicher hochladen. Links werden anschließend automatisch in die Zwischenablage kopiert.

Der Download wartet hier auf euch.