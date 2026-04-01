Freie Alternative zu Shottr und Cleanshot
macshot: Open-Source-Alternative für Screenshots auf dem Mac
Mit macOS liefert Apple seit Jahren ein integriertes Werkzeug für Bildschirmaufnahmen. Für einfache Screenshots reicht das aus, bei erweiterten Anforderungen stoßen Nutzer jedoch schnell an Grenzen. Genau hier setzt die noch relativ junge Mac-Applikation macshot an.
Das Open-Source-Projekt will eine umfangreiche und gleichzeitig schlanke Lösung für Bildschirmaufnahmen und Annotationen auf dem Mac bereitstellen. Im Gegensatz zu Cleanshot oder Shottr ist macshot dabei komplett kostenlos verfügbar.
Umfangreiche Funktionen ohne Kosten
macshot richtet sich an Nutzer, die mehr als nur einfache Bildschirmfotos erstellen möchten. Die Anwendung kombiniert Aufnahme, Bearbeitung und Export. Nach dem Auslösen per Tastenkürzel lässt sich ein Bereich auswählen und direkt mit Pfeilen, Texten oder Markierungen versehen. Die Ergebnisse können anschließend gespeichert oder in die Zwischenablage kopiert werden.
Darüber hinaus unterstützt die Anwendung auch Bildschirmaufnahmen als Video oder GIF. Nutzer können dabei optional Systemton und Mikrofon aufnehmen und die Clips anschließend direkt in der Anwendung zuschneiden. Eine weitere Funktion ist das sogenannte Scroll-Capturing. Dabei werden lange Inhalte automatisch zu einem durchgehenden Bild zusammengesetzt.
Auch die Texterkennung ist integriert. Inhalte aus Screenshots lassen sich extrahieren und auf Wunsch übersetzen. Ergänzend bietet macshot eine automatische Unkenntlichmachung sensibler Daten wie E-Mail-Adressen oder Kreditkartennummern. Diese Funktion basiert auf systemseitigen Analysewerkzeugen von Apple.
Native Umsetzung mit Fokus auf Effizienz
Die Entwickler setzen bei macshot bewusst auf eine native Umsetzung mit Swift und AppKit. Dadurch soll die Anwendung ressourcenschonend arbeiten und sich nahtlos in macOS integrieren. Im Leerlauf benötigt das Programm laut Angaben nur wenige Megabyte Arbeitsspeicher und läuft dauerhaft in der Menüleiste.
Neben lokalen Exportoptionen unterstützt macshot auch den Upload von Dateien. Screenshots und Videos lassen sich direkt in Cloud-Dienste wie Google Drive oder S3-kompatible Speicher hochladen. Links werden anschließend automatisch in die Zwischenablage kopiert.
Der Download wartet hier auf euch.
Danke für den Tipp
Klingt gut
Mal schauen, ob ich mein Screenshot-Game aufs nächste Level hebe ^^
Nur Liebe für Shottr <3 Jeden Tag bei mir im Einsatz
Same here :-)
kann aber keine Bewegtbildaufnahmen und der Entwickler tut sich seit Jahren schwer das zu implementieren. Ist free ich weiß, ich sollte mich nicht beklagen oder bevor jetzt der Kommentar kommt: mAcH dOcH seLbSt wAs BesSerEs, es scheint auch nicht so, dass das Projekt wirklich nach vorne bewegt wird, sondern wirkt eher wie ein Side-Business. Das spurt man und deswegen cool, dass sich was auf dem FOSS-Markt bewegt!
Ich feier Shottr sehr. Eines meiner absoluten Lieblingstools. Ich weiß gar nicht wie ich vorher zurecht gekommen bin.
Bzgl. der updates muss ich dir widersprechen: Auch wenn es keine Screenrecordings gibt, gab es erst kürzlich ein mega gutes Update und jetzt gibt es da z.B. eine neue Lupen-Funktion („magnify“). So was habe ich vorher in ppt selbst gebastelt. Da brauchst du ewig für und wenn du dann den Ausschnitt anpassen willst, kannst du wieder von vorne anfangen. Und jetzt ist das mal eben so mit an Bord.
hier auch, aber anschau’n werd ich es mir trotzdem :)
Monosnap ist auch gut!