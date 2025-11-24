Jetzt mit "handgeschriebenen" Anmerkungen
Shottr für Mac: Screenshot-Spezi erhält neue Funktionen
Die Screenshot-Anwendung Shottr für macOS hat ein weiteres Update erhalten, das an die umfassenden Funktionen früherer Versionen anknüpft und diese sinnvoll ergänzt. Die App bietet seit längerem Werkzeuge für das schnelle Erfassen und Bearbeiten von Bildschirmfotos.
Dazu zählen Markierungen, Textfelder und Werkzeuge zum Verbergen sensibler Inhalte. Nutzer können Aufnahmen direkt in der App bearbeiten. Mit dem im vergangenen Jahr eingeführten Backdrop-Werkzeug lassen sich farbige Hintergründe, Schatten oder abgerundete Kanten setzen. Das Ergebnis wirkt aufgeräumt und eignet sich für Präsentationen oder Dokumentationen.
Shottr wurde bereits mit Integrationen für Raycast und Alfred ausgestattet. Diese ermöglichen das Ausführen zentraler Funktionen innerhalb bestehender Abläufe. Die Anwendung bleibt weiterhin kostenlos nutzbar, weist in der kostenfreien Ausgabe jedoch regelmäßig auf die Möglichkeit hin, eine Lizenz erwerben zu können. Diese kostet einmalig zwölf Dollar.
Das jüngste Update erweitert die App um mehrere Funktionen, die die Bearbeitung von Screenshots vielseitiger machen. Neu hinzugekommen ist ein Werkzeug zum Hochladen von Dateien in S3- kompatible Speicherlösungen. Nutzer können damit Aufnahmen direkt in der Cloud ablegen. Das neue Vergrößerungswerkzeug hebt einzelne Bildbereiche vergrößert hervor und eignet sich für Detailausschnitte. Zudem steht ein handgezeichneter Stil für Text, Pfeile und Formen zur Verfügung, der sich über das Eigenschaftenfeld anpassen lässt. Pfeile können nun in Bögen gesetzt werden. Darüber hinaus lässt sich das Einrasten von Objekten konfigurieren.
Im Arbeitsfenster zeigt Shottr nun alle verfügbaren Werkzeuge an, sofern ausreichend Platz vorhanden ist. Das Symbol in der Menüleiste bestätigt Aktionen wie Kopieren oder Speichern durch eine kurze Animation.
Fehlerkorrekturen und technische Anpassungen
Das Update behebt zudem mehrere Probleme: Verzögerungen beim Kopieren in die Zwischenablage sollten nicht mehr auftreten. Die Option für eine bevorzugte Fenstergröße wurde überarbeitet und umbenannt. Bei Systemen mit Schwierigkeiten bei scrollenden Aufnahmen setzt Shottr nun eine eigene Lösung ein.
Gleiches gilt für Fälle, in denen macOS die Aktivierung über eine Tastenkombination blockiert. Zudem wurde ein seltener Absturz beim automatischen Anpassen von Bildern behoben.
..interessant.
Mir persönlich fehlt weiterhin noch die QR Code-Erkennung, nutze Shottr aber weiterhin trotzdem und bin damit eigentlich auch zufrieden.
Qr Code kriegt Shottr schon lange hin. Ich benutze es tagtäglich. Super Hilfe in meinem Job.
Kann ich bestätigen. Mega gut. OCR / QR-Code-Erkennung ist derselbe Menüpunkt / Kurzbefehl.
wieso?
Die Software kann doch QR-Code erkennen.
bescht tool in town
+1
Die beste Funktion: Scrolling Capture
Mich nervt daran, dass das Fenster immer weg ist sobald man den Inhalt kopiert.
+++1,
un dich dachte, ich wäre der Einzige.
Aber trotzdem jeden Cent wert. Ich benutze kein anderes Tool mehr.
Ja da gibt’s noch etwas Verbesserungspotential
Ja definitiv.
Unter anderen, dass die Ansicht immer auf 50 % ist. Jedesmal muss ich da erst ein paarmal klicken bis 100 % angezeigt werden. Zoom per „Scrollrad“ funktioniert zumindest bei der Magicmouse nicht.
Mit Skitch bin ich besser klar gekommen. Man konnte später auch ältere Screenshots wieder öffnen und ändern. Aber da wird jetzt plötzlich immer ein Passwort von mir verlangt, das ich aber nicht habe. Ich dachte Skitch sei ein Teil von Evernote. Dafür bezahle ich fast 100 Euro im Jahr.
ist doch supeeeeer. wenn das bild in copy&paste drinnen ist, brauchen wir das shottr fenster ja nimmer?
am Besten ein Tool wie Paste oder PastePal noch verwenden.
Oder anstatt kopieren auf speichern drücken