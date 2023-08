macOS Ventura: Version 13.5.1 korrigiert Standort-Fehler, andere nicht

Auch wenn das System-Update auf macOS 13.5.1 einen gravierenden Fehler beseitigt, so bleiben weitere bekannte Bugs auch nach dem Update erhalten. Zu diesen gehören etwa eine reproduzierbare Fehlbehandlung von Drag-and-Drop-Eingaben in Apple Mail und der „ Homograph-Fehler “ der Sprachausgabe, der beim Vorlesen von Inhalten eigentlich unsichtbare Steuermarken wiedergibt und gerade bei blinden und sehbehinderten Anwendern schwer ins Gewicht fällt.

Anwender hatten zwischenzeitlich ein Workaround gefunden: Wurde alle Programm-Berechtigungen ausgewählter Apps zurückgesetzt, ließ sich auch der Standort-Zugriff wieder aktivieren. Allerdings musste für den Eingriff in das Mac-Terminal abgetaucht werden, was für viele Nutzer eine unüberwindbare große Hürde darstellte.

Den Fehler hatte Apple selbst mit der Ausgabe von macOS 13.5 am 25. Juli eingeführt und sich seitdem nicht zur Problematik geäußert, über die ifun.de in den vergangenen Wochen mehrfach berichtete:

