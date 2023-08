Drei Web-Tipps: ARTE-Doku, Marketmap und Wipeout im Browser

Drei Lesezeichen, die wir uns in den vergangenen Tagen gesetzt haben und euch mit in das bevorstehende Wochenende durchreichen möchten: Neben einer empfehlenswerten ARTE-Dokumentation haben uns die Browser-Version des Rennspiel-Klassikers Wipeout und der Finanzmarkt-Überblick der interaktiven Marketmap sehr gut gefallen – wir hoffen euch auch.

Cyberwelt – Die Zukunft ist jetzt

Der Deutsch-Französische Kultursender ARTE zeigt seine Dokumentation „Cyberwelt – Die Zukunft ist jetzt“ erst in der kommenden Woche im Linearen Programm, hat die 90 Minuten lange Sendung aber schon jetzt in die ARTE-Mediathek aufgenommen und bietet diese hier noch bis zum 26. November 2023 an.

Die deutschsprachige Doku stellt die Frage, ob der Mensch in Zeiten von Künstlicher Intelligenz, Big Data und Cyberkrieg noch Herr der Lage ist und das Internet eigentlich noch unter Kontrolle hat. Daher auch die Namenswahl, zu der ARTE erklärt: Die Vorsilbe „Cyber“ stammt aus dem Altgriechischen und bedeutet so viel wie „kontrollieren“.

Wipeout im Browser

Die Videospiel-Serie Wipeout wurde 1995 erstveröffentlicht und gehörte damals zu den besten Titeln die für die PlayStation und Microsofts DOS-Betriebssystem erhältlich waren.

Im Laufe der Jahre landete Wipeout nicht nur auf der PlayStation und dem Nintendo 64, sondern eroberte auch den Sega Saturn, Windows und sogar den Amiga. Mit dem so genanten Wipegame kann das Spiel inzwischen komplett im Browser gezockt werden. Ihr müsst euch lediglich entscheiden ob die minimale Version ohne Musik und Intro mit einer Größe von 11 Megabyte geladen werden soll oder das komplette Spiel mit einer Größe von 144 Megabyte.

Marketmap visualisiert Finanzmärkte

Ebenfalls einen Abstecher Wert ist die einfach navigierbare Marketmap. Diese zeigt die Marktkapitalisierung, also den „Gesamtwert“ an der Börse notiert Unternehmen uns setzt hervorragend in Szene wie groß vor allem die Tech-Konzerne inzwischen geworden sind.