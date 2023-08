macOS-Fehler häufen sich – Apple zeigt keine Reaktion

Darüber hinaus schleppt macOS in der aktuellen Version aber auch zahlreiche weitere kleinere und größere Fehlfunktionen mit sich herum, die bei Apple offenbar niemand interessieren. Ein Beispiel ist das Erstellen einer neuen E-Mail mit Anhängen, indem man die zu versendenden Dateien per Drag-and-Drop vom Finder auf das Programmsymbole von Apples Mail-App zieht. Während mehrere Bilder oder auch einseitige PDF-Dateien korrekt gemeinsam in einem neuen Entwurf geöffnet werden, kommt Apples E-Mail-Programm durcheinander, sobald sich ein mehrseitiges PDF unter den ausgewählten Dateien befindet. Anstatt alles gemeinsam in eine E-Mail zu packen, wird für das mehrseitige PDF dann jeweils ein separater Mail-Entwurf erstellt.

