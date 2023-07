macOS 13.5: Standortfreigaben für Programme lassen sich nicht mehr ändern

Die zu Wochenbeginn veröffentlichte macOS-Version 13.5 kommt mit einem nicht nur ärgerlichen, sondern auch schwerwiegenden Fehler. Im Bereich „Datenschutz & Sicherheit“ in den Systemeinstellungen werden bei den Einstellungen für die Ortungsdienste keine Apps mehr angezeigt.

In der Folge kann man als Nutzer aktuell nicht mehr darüber bestimmen, ob ein installiertes Programm den aktuellen Standort des Computers verwenden darf oder nicht. Teilweise wirkt sich dieser Fehler auch direkt auf die Installation einzelner Anwendungen aus, wenn der Nutzer in diesem Rahmen an die Systemeinstellungen überstellt wird, um die entsprechenden Vorgaben zu machen.

Es überrascht, dass man auch drei Tage nach der Veröffentlichung von macOS 13.5 noch keine Informationen von Apple diesbezüglich erhalten hat. Wir gehen zumindest davon aus, dass der Hersteller das Problem zeitnah durch ein ergänzendes Update beseitigt.

Soweit wir das bislang beurteilen können, handelt es sich um einen ausschließlich im Zusammenhang mit macOS 13.5 auftretenden Fehler. Bei den ebenfalls am Montag ausgegebenen Updates für macOS Monterey und macOS Big Sur findet sich das Problem nämlich nicht und auch die aktuelle Beta-Version von macOS 14 Sonoma zeigt hier die übliche Programmliste an.

Wichtige Privatsphäre-Einstellungen fehlen

Normalerweise wird in diesem Einstellungsfenster eine Liste mit allen auf dem Mac installierten Programmen und Diensten angezeigt, für die man dann entweder pauschal oder jeweils separat festlegen kann, ob sie auf die aktuellen Standortinformationen zugreifen dürfen – eine wichtige Funktion im Zusammenhang mit dem Schutz der persönlichen Daten.

Nach dem Update auf macOS 13.5 fehlen hier sämtliche Programme, egal ob diese von Apple oder von Drittanbietern stammen. Lediglich der stets an unterster Stelle in der Liste platzierte Punkt „Systemdienste“ bleibt erhalten. In diesem Menü können Mac-Nutzer detailliert festlegen, für welche Funktionen und Dienste das Betriebssystem selbst den aktuellen Standort abfragen darf.