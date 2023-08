Mac: Workaround für Ortungsdienste-Fehler in macOS 13.5

Google Chrome zählt beispielsweise zu jenen Programmen, die den Nutzer im Anschluss an eine Neuinstallation um Zugriff auf die Standortinformationen bitten und hierfür auf den nun fehlenden Schalter in den Systemeinstellungen setzen.

Während wir weiter darauf warten, dass Apple den in der aktuellen Version von macOS vorhandenen Fehler mit der Standortfreigabe für Apps korrigiert, findet sich im Netz ein Workaround, der zwar mit Aufwand verbunden aber in manchen Fällen der einzige Weg zur Nutzung der entsprechenden Programme ist.

