Qingping HomeKit-Thermometer setzt jetzt auf Thread

Optimiert hat der Hersteller in der neuen Version hoffentlich die Batterieanzeige. Generell hält die integrierten Knopfzelle vom Typ CR2430 mindestens ein halbes Jahr, allerdings ist die Batterieanzeige im Display selbst absolut unzuverlässig und zeigt eigentlich dauerhaft über die ganze Laufzeit hinweg eine nur zu einem Drittel gefüllte Batterie an.

Insert

You are going to send email to