Mac-Fehler: Verschobene Fenster auch mit macOS 13.1

Diese Meldung wird die meisten betroffenen Apple-Kunden wohl nichtmal mehr groß überraschen: Apple hat es auch mit macOS 13.1 nicht geschafft, das Problem mit den nach dem Ruhezustand verschobenen Anwendungsfenstern zu beheben.

Mac-Besitzer, bei denen der Fehler auftritt, hegen ja mittlerweile seit etlichen Systemversionen die Hoffnung, dass Apple dieses Problem doch noch ernst nimmt und auch behebt. In Verbindung mit externen Bildschirmen findet sich nachdem man den Mac aus dem Ruhezustand geholt hat regelmäßig ein Teil der Programmfenster in der Größe und Position verändert wieder. Meistens werden die Programme wie auf dem Screenshot hier zu sehen verkleinert und unten links in die Ecke gerückt.

Der Fehler tritt gleichermaßen im Zusammenspiel mit Programmen von externen Entwicklern wie auch mit Anwendungen von Apple auf. Dies lässst dann auch kaum einen anderen Schluss zu, als das hier von Systemseite her Abhilfe geschaffen werden muss. Apple stellt sich diesbezüglich allerdings taub. Weder kann der Apple Support hier mit hilfreichen Tipps dienen, noch reagiert das Unternehmen auf übermittelte Fehlerberichte. Von Seiten des Herstellers heißt es schlicht, dass derartige Berichte von Kunden nicht bekannt seien.

Fehler auch in reinen Apple-Setups

Besonders ärgerlich ist die Tatsache, dass der Fehler auch dann auftritt, wenn man ausschließlich mit Apple-Produkten arbeitet. So finden sich mittlerweile auch zahlreiche Berichte von Nutzern, die sich bei der Arbeit mit einem mehrere Tausend Euro teuren Setup aus Apples neuem Mac Studio und einem angeschlossenen Apple Studio Display mit dem Problem konfrontiert sehen. Als Workaround macht der Tipp die Runde, dass man alle geöffneten Programme ausblenden soll, bevor man den Mac in den Ruhezustand versetzt. Hier muss nun jeder Mac-Nutzer selbst abwägen, ob es mehr Aufwand ist, diesen Ratschlag zu befolgen, oder beim Weiterarbeiten die Fenster wieder in die richtige Position zu rücken.