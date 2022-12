Netflix-Jahresrückblick: „Stranger Things“ wieder ganz vorne

Netflix blickt auf das Jahr 2022 zurück und hat damit verbunden wie gewohnt auch seine Jahres-Charts veröffentlicht. Die Ranglisten werden nicht nur für Filme und TV-Serien getrennt, sondern auch jeweils separat für englischsprachige und nichtenglische Inhalte veröffentlicht.

Bei den englischen TV-Serien rangiert wenig überraschend die vierte Staffel von „Stranger Things“ auf dem ersten Platz, gefolgt von der neuen Addams-Family-Serie „Wednesday“ und der Miniserie um den Serienmörder Jeffrey Dahmer. Die Rangliste der nichtenglischen Serien im Jahr 2022 wird von der Horrorserie „All of Us Are Dead“ angeführt, dahinter liegen die Anwaltsserie „Extraordinary Attorney Woo“ und der Thrillerserie „Herzschlag“.

Im Bereich der Filme rangiert „The Gray Man“ bei den englischen Titeln auf dem ersten Platz, dahinter folgen „The Adam Project“ und „Purple Hearts“. Bei den nichtenglischen Produktionen liegt der norwegische Film „Troll“ vorne, gefolgt von der deutschen Produktion „Im Westen nichts Neues“ und dem schwedischen Film „Operation Schwarze Krabbe“.

Meistgesehener Streaming-Dienst 2022

Netflix zieht darüber hinaus ein allgemeines Fazit und betont, dass der Videodienst laut einer Einschaltquoten-Messung weiterhin der meistgesehene Streaming-Dienst ist und mehr Titeln in den Top 10 hat, als alle anderen Streaming-Dienste zusammen. Netflix konnte demnach in 46 von bislang 48 Wochen im Laufe des Jahres erfassten und ausgewerteten Wochen den ersten Platz bei den Originalserien und fast die Hälfte der wöchentlichen ersten Plätze bei den Filmen.

Aktuelle Nachrichten gibt es zudem mit Blick auf den Start von „Glass Onion: A Knives Out Mystery“. Der Krimi wurde Netflix zufolge innerhalb von nur drei Tagen weltweit in 35 Millionen Haushalten gesehen.

Besonders stolz ist man bei Netflix zudem darauf, dass man mit „Running Up That Hill“ von Kate Bush (Stranger Things) und „Goo Goo Muck“ von den Cramps (Wednesday) zwei Songs aus den 1980ern in die Charts katapultieren konnte.