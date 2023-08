Nicht alle Systemeinstellungen des macOS-Betriebssystems lassen sich auch in dem gleichnamigen Dienstprogramm konfigurieren, das Apple erst kürzlich neu gestaltet und mit einer komplett neuen Oberfläche versehen hat. Viele der Basiskonfigurationen wurden im Laufe der Jahre auch an anderer Anwendungen ausgelagert oder in versteckte Bereiche des Macs verschoben.

Wer etwa die Anwendung festlegen möchte, die der Mac standardmäßig zum Senden und Empfangen von E-Mails einsetzen soll, der muss in die App-Einstellung der offiziellen Mail-Applikation abtauchen. Die Standard-App für den Aufbau von Anrufen, lässt sich nur innerhalb der FaceTime Applikation konfiguriert.

Orte, die der Software-Entwickler Howard Oakley in diesem Blog-Eintrag zusammengestellt hat und damit an die zahlreichen versteckten Systemeinstellungen erinnert, die sich außerhalb der System­einstellungen-Applikation befinden.

Einstellungen in anderen Apps versteckt

Zwar bieten sich mehrere Freeware-Anwendungen wie etwa das TinkerTool oder Onyx an, um die versteckten Systemeinstellungen mit einer einheitlichen Oberfläche zu konfigurieren, dies ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass es aus Nutzersicht begrüßenswert wäre, alle vorhandenen Systemeinstellungen auch in der dafür zuständigen Werksanwendung vorzufinden.

„Mit dir geteilt“

In den Einstellungen der Nachrichten-App lässt sich wählen, in welchen Apps geteilte Inhalte angezeigt werden sollen.

Automatische App Store Updates

Lassen sich im Bereich Allgemein > Softwareupdates der Systemeinstellungen aber auch in den Einstellungen des App Stores konfigurieren.

Bildschirmfoto-Optionen

In der Bildschirmfoto-App konfigurierbar. Aufrufen mit Command + Shift + 5, dann „Optionen“ wählen.

iTunes Autorisation

5 Macs können für iTunes-Käufe freigeschaltet werden. Musi-App > Account > Autorisierungen.

Standard E-Mail-App

In den Einstellungen der Mail-App konfigurierbar.

Standard Kalender-App

In den Einstellungen der Kalender-App konfigurierbar.

Standard Skripteditor

In den Einstellungen des Skripteditors konfigurierbar.

Standard-App für Anrufe

In den FaceTime-Einstellungen konfigurierbar.

Standard-Webbrowser

In den Safari-Einstellungen konfigurierbar.