Datum und Uhrzeit in macOS Ventura: TinkerTool ändert Formate

Regelmäßige ifun.de-Leser kennen die Mac-Anwendung TinkerTool, mit der sich Systemeinstellungen vornehmen lassen, die ansonsten nur schwer zu erreichen sind oder ein erhebliches Vorwissen voraussetzen um an die eigenen Vorlieben angepasst zu werden.

Freeware nutzt vorhandene Funktionen

Dabei gilt nach wie vor, was der kostenlose Download in dem Info-Bildschirm der zum ersten Start angezeigt wird, nach wie vor unterstreicht: TinkerTool bringt keine eigenen Erweiterungen, Verbesserungen oder Manipulationen für den Mac mit, die App exponiert lediglich Schalter und Stellschrauben, die im System bereits vorhanden sind und macht diese einem breiten Publikum zugänglich.

Die mit einer deutschen Benutzeroberfläche versehene Freeware-Applikation liegt jetzt in Ausgabe 9.1 vor und ist für den Einsatz unter macOS Ventura ausgelegt.

Konfiguration der Formate unter macOS Monterey

In der neuesten Ausgabe des Mac-Betriebssystems hat Apple die Systemeinstellungen bekanntlich vollständig überarbeitet. Eine der Nebenwirkungen: Der unter dem Menüpunkt „Sprache & Region“ abgelegte Bereich zum Editieren von Währungen, Datums- und Zeitformaten lässt sich in den neuen Systemeinstellungen von macOS Ventura nicht mehr so problemlos und umfangreich konfigurieren wie bislang.

Hier kann TinkerTool fortan weiterhelfen. So bietet die App jetzt einen eigenen Bereich zum Editieren der Formate an, auf den Apple unter macOS Ventura wohl verzichtet hat, weil die neuen Systemeinstellungen keine entsprechenden Bedienelemente mehr besitzen.

Konfiguration der Formate unter macOS Ventura

In TinkerTool könnt ihr im Bereich Formate > Allgemein, Datum, Uhrzeit jetzt einstellen, was bis macOS Monterey auch in den herkömmlichen Mac-Systemeinstellungen möglich war, seit macOS Monterey aber nicht mehr unterstützt wird, obwohl der Mac selbst mit angepassten Formaten nach wie vor hervorragend klar kommt.

Konfiguration der Formate mit TinkerTool