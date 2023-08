Marktstart für FRITZ!Fon X6: Unaufgeregte Produktpflege

Wer also im Markt für ein DECT-Handgerät ist, der kann auch guten Gewissens noch zu dem leicht in die Jahre gekommenen FRITZ!Fon C6 greifen, das neu bereits für um die 70 Euro zu haben ist. Wir setzen hier noch auf ein altes FRITZ!Fon M2 von 2015, vermissen keine Funktionen und haben diesem erst im April einen neuen Akku spendiert.

Bei dem Handgerät, das sich per Knopfdruck einfach mit zahlreichen Router-Modellen des Anbieters verbinden lässt und diesen anschließend als DECT-Basisstation nutzt, handelt es sich um den Nachfolger des so genannten FRITZ!Fon C6 , das im September 2019 mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 79 Euro in den Markt startete.

