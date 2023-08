Amazon Fire TV: Ambient TV erhält „Dynamische Kunst“

Dabei lässt sich nicht nur wählen ob die Ambient-TV-Funktion genutzt werden soll oder nicht, sondern auch ob Widgets eingeblendet werden, wie groß diese ausfallen, ob Ruhezeiten für die Ambient-TV-Funktion eingehalten werden müssen, ob diese in dunklen Räumen aktiviert wird und welche Hintergrundgrafiken angezeigt werden sollen. Zudem können sich Anwender für die Darstellung eines virtuellen Rahmens in drei Farben entscheiden.

Diese zeigt nicht nur die in den Fire TV Einstellungen gewählten Hintergrundgrafiken an, sondern kann, wenn die Widget-Darstellung aktiviert wurde, auch bevorstehende Termine, die aktuelle Wetterprognose und Smart-Home-Informationen darstellen.

