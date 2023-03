macOS: Programmzuordnungen nach Dateiendungen festlegen

Eigentlich sollte hier der Umweg über den Rechtsklick auf eine Datei des genannten Types mit gleichzeitig gehaltener ALT-Taste ausreichen. Im Kontextmenü verwandelt sich dann der Menüpunkt „Öffnen mit >“ in den Menüpunkt „Immer öffnen mit >“. Hier wählt man dann einmal die Vorschau-App aus. Anschließend sollten alle .usdz-Dateien mit Vorschau geöffnet werden. So zumindest die Theorie. In der Praxis öffnete jede neue .usdz-Datei wieder die Entwicklungsumgebung Xcode.

Folgende Ausgangssituation: Die 3D-Grundrisse im .usdz-Format, über deren Erstellung wir gestern hier berichtet haben , lassen sich hervorragend in Apples Vorschau-App betrachten, wurden nach einem Doppelklick aber stets in der Entwicklungsumgebung Xcode geöffnet.

