iPhone-Durcheinander: Apple setzt auf Kaufberatung per Video

Zum Verkaufsstart des neuen iPhone 14-Sondermodells in Gelb hat Apple heute das Debüt einer neuen Shopping-Funktion im offiziellen Apple Online Store angekündigt, die initial jedoch vorerst ausschließlich in den Vereinigten Staaten angeboten werden soll.

Zum Start doppelt eingeschränkt

Das neue Shopping-Feature nennt sich „Shop with a Specialist over Video“ und verspricht eine 1-zu-1-Kaufberatung für Produktinteressierte, die allerdings nur für die Produkte der iPhone-Familie angeboten wird.

Die Kaufberatung soll für einen Überblick auf das bunte Lineup aus Apple-Smartphones sorgen, die inzwischen über den Online Store des Konzerns angeboten werden. Neben den aktuellen iPhone 14-Modellen in der regulären Ausführung und in der Pro-Versionen bietet Apple auch das iPhone 13 und das iPhone 12 weiterhin fabrikneu zum Kauf an.

Ergänzt werden die vier Modellvarianten durch die dritte Generation des iPhone SE, sowie zahlreiche Farb- und Speichervarianten.

Damit stehen in Apples Online-Shop Smartphones vom Oktober 2020 neben Modellen vom März 2023, die sich unter anderem in Sachen Dynamic Island, ProMotion- und Always-On-Display, der Verfügbarkeit von LiDAR-Sensoren und den Kamera-Funktionen wie Apple ProRAW, den Photographic Styles und dem Macro Mode unterscheiden.

Immer größere Auswahl an Modellen

Eine große Auswahl an Modellen und Unterscheidungsmerkmalen, die zukünftig sogar noch zunehmen könnte. So halten sich erste Spekulationen, Apple könnte das iPhone-Portfolio langfristig um ein „iPhone Ultra“ ergänzen, das noch preisintensiver als das iPhone Pro Max ausfallen soll und dieses mit zusätzlichen Features ausstattet, die Apple weder den regulären iPhones noch den Pro Max Geräten mit auf den Weg geben wird.

Den Job, die zunehmenden Preisunterschiede zu erklären und vielleicht auch daran zu erinnern, was für die Entscheidung für das kostenintensivere Gerät spricht, könnte zukünftig die Kaufberatung per Video übernehmen. Sollte der Pilot in den USA gut über die Bühne gehen, bewerten wir die Einführung der neuen Shopping-Funktion in Deutschland als sehr wahrscheinlich.