Folders: Mac-Dateimanager setzt auf Verzeichnisbaum-Ansicht

Mit der Mac-Anwendung Folders haben Nutzer, die nach einem leistungsfähigen Dateimanager als Ersatz für den Finder von macOS suchen, ein weiteres, noch recht junges Werkzeug zur Auswahl. Ihrem Entwickler zufolge richtet sich die App vorrangig an Nutzer, die von Windows auf den Mac gewechselt sind und mit Apples Finder-Konzept nicht warm werden. Gleichermaßen soll „Folders“ aber auch gestandene Mac-Nutzer ansprechen, die produktiver im Spaltenlayout arbeiten wollen.

Folders steht in der Tradition von Anwendungen wie Forklift oder Pathfinder und orientiert sich funktionell und optisch am Windows Explorer, der Entwickler will Mac-Anwendern damit verbunden aber das Design und die Anwenderfreundlichkeit einer nativen Mac-Anwendung bieten. Was ihr bei „Folders“ allerdings nicht erwarten dürft, ist die Möglichkeit im 2-Fenster-Layout zu arbeiten, wie dies beispielsweise mit Commander One möglich ist.

Verzeichnisbaum in der Seitenliste

„Folders“ unterscheidet sich nur auf den ersten Blick kaum von einem regulären Finder-Fenster. Die Volumes und Ordner in der Liste in der Seitenleiste lassen sich nämlich ausklappen und als vollständiger Verzeichnisbaum anzeigen. Im Hauptfenster werden dann abhängig von der ausgewählten Ansichtsvariante beispielsweise eine Dateiübersicht, weitere Details oder auch ein Vorschaufenster eingeblendet. In Verbindung mit diesen Ansichtsoptionen stehe verschiedene Tastenkürzel für effektives Arbeiten zur Verfügung. So lassen sich einzelne Dateien beispielsweise schnell durch Drücken der Eingabetaste öffnen.

Leider keine Testversion

„Folders“ lässt sich als Vollversion zum Preis von 8,99 Euro im Mac App Store erwerben – ein Preis, an dem es mit Blick auf den beschriebenen Leistungsumfang erstmal nichts auszusetzen gibt. Schade ist in diesem Zusammenhang allerdings, dass der Entwickler interessierten Nutzern keine Möglichkeit bietet, seine App vor dem Kauf vorübergehend unverbindlich zu testen. Eine ausführliche Beschreibung der vorhandenen Funktionen findet sich in der Bedienungsanleitung zur App.

„Folders“ ist eben in Version 1.10.0 erschienen. Das Update bringt Erweiterungen im Umgang mit Tags, Sternebewertungen und Finder-Kommentaren.