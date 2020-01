macOS Catalina: Plugin öffnet .webp-Dateien in Photoshop

Wer für private Zwecke hin und wieder die Google-Bildersuche bemüht – CD-Cover dürften hier immer noch zu den Klassikern zählen – wird die Zunahme der Suchergebnisse im webp-Format bereits bemerkt haben.

webp: Ein Fremdwort für Photoshop 2020

Ob Google die Eigenentwicklung mit einer besseren Platzierung in den Suchergebnissen belohnt sei dahingestellt, fest steht: webp-Grafiken werden immer populärer. Um so ärgerlicher, dass selbst die neueste Photoshop-Ausgabe nicht in der Lage ist, diese ohne zusätzliche Handgriffe zu öffnen und zu speichern.

Wahrscheinlich hängen Adobes Entwickler immer noch im „Speichern unter“-Dialog fest, der seit der Veröffentlichung von macOS Catalina zu Problemen bei der Benennung von Dateien führt.

Google-Plugin unter macOS Catalina installieren

Also stellen wir die .webp-Kompatibilität einfach selbst her. Und zwar Schritt für Schritt. Als erstes benötigen wir das von Google bereitgestellte Plugin WebPShop.

Besucht dieses Github-Projekt, klickt hier auf den grünen „Clone or Download“-Button und sichert den ganzen WebPShop-Ordner auf eurem Rechner.

Entpackt die soeben geladene Datei „WebPShop-master.zip“ und öffnet das folgende Verzeichnis:

/Downloads/WebPShop-master/bin/WebPShop_0_2_1_Mac_x64/

In diesem befindet sich die Plugin-Datei „WebPShop.plugin“.

Kopiert diese in das folgende Photoshop-Verzeichnis:

/Applications/Adobe Photoshop 2020/Plug-ins/