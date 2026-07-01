macOS 27: Apple integriert Bartender-Funktion direkt ins System

Mit macOS 27 erweitert Apple die Verwaltung der Menüleiste um eine Funktion, die viele Nutzer bislang nur von Drittanbieter-Apps kennen. In den aktuellen Beta-Versionen erscheint auf MacBooks mit Display-Aussparung ein neuer „Mehr anzeigen“-Button. Ein Klick darauf blendet Menüleistensymbole links neben der sogenannten Notch ein, die bislang hinter dieser verschwunden blieben.

Damit reagiert Apple (endlich) auf ein Problem, das Besitzer aktueller MacBook-Pro- und MacBook-Air-Modelle seit Einführung der Notch begleitet. Wird die Menüleiste durch zahlreiche Anwendungen zu voll, verschwinden Symbole bislang automatisch. Mit der neuen Funktion lassen sich diese nun bei Bedarf direkt über das Betriebssystem anzeigen.

Erste Bartender-Funktion hält Einzug

In der Mac-Community wird bereits davon gesprochen, dass Apple damit einen Teil der Funktionen von Bartender „sherlockt“. Der Begriff beschreibt den Fall, dass Apple eine bisher von Drittanbieter-Apps angebotene Funktion selbst in macOS integriert.

Ganz ersetzen dürfte die Neuerung Programme wie Bartender oder die kostenlose Open-Source-Alternative Thaw allerdings noch nicht. Apples Lösung beschränkt sich bislang darauf, versteckte Symbole bei Bedarf einzublenden. Komfortfunktionen wie dauerhaft ausgeblendete Einträge, frei definierbare Bereiche der Menüleiste, Profile oder umfangreiche Automatisierungen fehlen weiterhin.

Gerade Thaw hat sich in den vergangenen Monaten zu einer beliebten kostenlosen Alternative entwickelt. Die Anwendung wird aktiv weiterentwickelt und bietet inzwischen zahlreiche Möglichkeiten, Menüleistensymbole zu organisieren und abhängig von Situationen oder Displays unterschiedlich anzuordnen.

Ob Apple seine neue Funktion bis zur Freigabe von macOS 27 noch erweitert, bleibt abzuwarten. In der Entwicklergemeinde wird bereits der Wunsch geäußert, künftig auch einzelne Symbole dauerhaft ausblenden oder flexibel organisieren zu können. Sollte Apple diesen Schritt gehen, würde sich der Funktionsumfang weiter an etablierte Werkzeuge wie Thaw oder auch Hidden Bar und Doozer annähern. Bislang handelt es sich jedoch eher um eine praktische Ergänzung als um einen vollständigen Ersatz.