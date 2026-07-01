macOS 27: DVD-Wiedergabe steht vor dem Aus

Apple setzt den Abbau veralteter Technologien in macOS fort. Mit dem kommenden Update auf macOS 27 Golden Gate entfernt das Unternehmen das sogenannte DVDPlayback-Framework aus dem Software Development Kit. Entwickler können ihre Anwendungen damit künftig nicht mehr gegen diese Programmbibliothek erstellen. Laut den Beta-Hinweisen von Apple soll das Framework zudem in einer späteren macOS-Version vollständig entfallen.

Das DVDPlayback-Framework stammt aus dem Jahr 2003 und wurde mit Mac OS X Panther eingeführt. Es stellte Entwicklern die notwendigen Schnittstellen zur Verfügung, um die Wiedergabe von Video-DVDs direkt in ihre Anwendungen zu integrieren. Über viele Jahre bildete es die technische Grundlage für den integrierten DVD-Player von macOS sowie für weitere Programme mit DVD-Unterstützung.

Entwicklung passt zum Ende optischer Laufwerke

Die aktuelle Änderung überrascht allerdings kaum. Apple hat sich bereits vor vielen Jahren von optischen Laufwerken verabschiedet. Den Anfang machte 2008 das erste MacBook Air, das ohne integriertes DVD-Laufwerk erschien. Später verschwand das sogenannte SuperDrive schrittweise aus der gesamten Mac-Familie. Das letzte MacBook Pro mit eingebautem optischen Laufwerk wurde bereits 2012 verkauft.

Auch die zugehörige DVD-Player-App erhielt in den vergangenen Jahren kaum noch Aufmerksamkeit. Beobachter weisen darauf hin, dass die zugrunde liegende Technik seit 2019 praktisch nicht mehr aktualisiert wurde. Die Entfernung des Frameworks fügt sich damit in Apples Strategie ein, nicht mehr benötigte Bestandteile des Betriebssystems nach und nach zu entferne, um so den Wartungsaufwand zu reduzieren.

DVD-Player könnte als Nächstes entfallen

Für bestehende Mac-Nutzer ändert sich mit macOS 27 zunächst wenig. Die integrierte DVD-Player-App bleibt vorerst Bestandteil des Systems und ist weiterhin im Verzeichnis /System/Library/CoreServices/Applications/ aufzuspüren.

Apple macht in den Release Notes jedoch deutlich, dass das zugrunde liegende Framework in einer späteren Version vollständig entfernt werden soll. Das deutet darauf hin, dass auch der DVD-Player langfristig aus macOS verschwinden könnte.