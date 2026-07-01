Altes DVD-Framework verschwindet
macOS 27: DVD-Wiedergabe steht vor dem Aus
Apple setzt den Abbau veralteter Technologien in macOS fort. Mit dem kommenden Update auf macOS 27 Golden Gate entfernt das Unternehmen das sogenannte DVDPlayback-Framework aus dem Software Development Kit. Entwickler können ihre Anwendungen damit künftig nicht mehr gegen diese Programmbibliothek erstellen. Laut den Beta-Hinweisen von Apple soll das Framework zudem in einer späteren macOS-Version vollständig entfallen.
Das DVDPlayback-Framework stammt aus dem Jahr 2003 und wurde mit Mac OS X Panther eingeführt. Es stellte Entwicklern die notwendigen Schnittstellen zur Verfügung, um die Wiedergabe von Video-DVDs direkt in ihre Anwendungen zu integrieren. Über viele Jahre bildete es die technische Grundlage für den integrierten DVD-Player von macOS sowie für weitere Programme mit DVD-Unterstützung.
Entwicklung passt zum Ende optischer Laufwerke
Die aktuelle Änderung überrascht allerdings kaum. Apple hat sich bereits vor vielen Jahren von optischen Laufwerken verabschiedet. Den Anfang machte 2008 das erste MacBook Air, das ohne integriertes DVD-Laufwerk erschien. Später verschwand das sogenannte SuperDrive schrittweise aus der gesamten Mac-Familie. Das letzte MacBook Pro mit eingebautem optischen Laufwerk wurde bereits 2012 verkauft.
Auch die zugehörige DVD-Player-App erhielt in den vergangenen Jahren kaum noch Aufmerksamkeit. Beobachter weisen darauf hin, dass die zugrunde liegende Technik seit 2019 praktisch nicht mehr aktualisiert wurde. Die Entfernung des Frameworks fügt sich damit in Apples Strategie ein, nicht mehr benötigte Bestandteile des Betriebssystems nach und nach zu entferne, um so den Wartungsaufwand zu reduzieren.
DVD-Player könnte als Nächstes entfallen
Für bestehende Mac-Nutzer ändert sich mit macOS 27 zunächst wenig. Die integrierte DVD-Player-App bleibt vorerst Bestandteil des Systems und ist weiterhin im Verzeichnis /System/Library/CoreServices/Applications/ aufzuspüren.
Apple macht in den Release Notes jedoch deutlich, dass das zugrunde liegende Framework in einer späteren Version vollständig entfernt werden soll. Das deutet darauf hin, dass auch der DVD-Player langfristig aus macOS verschwinden könnte.
Solange makemkv noch funktioniert kein großer Verlust.
Schade, dass sie im DVD Zeitalter stecken geblieben ist.
Die Weiterentwicklung von Blu-ray oder gar UHDs Disk zum abspielen wurde verpennt.
Darum benutze ich spezielle Programme dafür.
Wie physikalische Discs oder natürlich auch iso Images
Ich meine mich zu erinnern, dass das eine bewusste Entscheidung gewesen ist.
Finde es auch schade, aber gerade mit deinem nick solltest du wissen, dass die überwiegende Mehrheit der Menschen physischen Medien den Rücken gekehrt hat. Und somit bringt eine Investition in eine Technologie die von einem verschwindenden Teil der User verwendet wird keinen Wert und bindet nur Ressourcen
Hab noch einem 27zoll iMac mit ext. DVD Player. Benutze ich fast nie mehr. Neulich um mal eine Arzt CD auszulesen. Ist wirklich vorbei die Zeit.
Kann man „danach“ weiterhin DVDs schauen? Funktionieren Drittanbieter-Apps dann?
Schade dass dadurch das Betriebssystem nicht schlanker wird. (Aber Hauptsache die Ressourcen gehen für transparente Fenster drauf)!
Schade das die physischen filme immer weiter weggedrückt werden…
grad nach so meldungen das sony 500 filme aus den kaufbibliotheken der PlayStation kunden entfernt haben da die Lizenzen ausliefen
welche alternativen Programme gibt es denn dann um mein Apple DVD per USB am mac weiter laufen zu lassen ?
Angeblich soll VLC auch ohne Apple DVD-Framework funktionieren.
Zur Medienwiedergabe bieten sich IINA bzw. VLC an.
Naja, meiner Meinung nach passt das nur zu Apple.
Die haben mit AirPort Express & Extreme sowie der Time Capsule mal so gute Router und Lokale Backup Lösungen gebaut. Eingestellt! Dabei ließe sich das ganze wunderbar weiterspinnen. Ein Apple TV mit Time Capsule Funktion und integriertem BluRay / UHD-Disk-Player im design ähnlich des Apple TV 1 aus Aluminium. Und bitte, bitte wieder ein AirPort Extreme – meine güte, mit dieser Hardware hatte ich nicht ein einziges mal ein Problem, in all den Jahren.
Aber naja, es ist ja nur noch alles Klicki-Bunti mit Fancy-Namen mit Fokus auf Kinder-Farben und Emojis.