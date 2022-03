macOS 12.3 lässt verbundene Bildschirme dunkel bleiben

In Apples Support-Foren häufen sich die Berichte über Probleme mit externen Bildschirmen unter macOS 12.3. Bislang tadellos funktionierende zusätzliche Bildschirme werden nach dem Update plötzlich nicht mehr erkannt.

Dabei scheint die Art der Verbindung keinen direkten Einfluss zu haben. So ist zwar vorrangig von über USB-C angeschlossenen Displays die Rede, doch scheinen auch über DisplayPort oder HDMI verbundene Bildschirme betroffen.

Die Fehler hängen offensichtlich direkt mit macOS Monterey 12.3 zusammen. Die Tatsache, dass die entsprechenden Problemberichte diesbezüglich erst nach und nach einlaufen gründet wohl darin, dass sich zahlreiche Nutzer bei größeren Updates wie es mit macOS 12.3 der Fall war ohnehin lieber etwas länger warten, bis sie den Update-Sprung wagen.

Zumindest teilweise scheint es zu helfen, wenn man die Monitoreinstellungen manuell von DisplayPort 1.2 auf 1.4 ändert. Die entsprechende Systemeinstellung steht allerdings nur Nutzern zur Verfügung, die einen funktionierenden Monitor angeschlossen haben. Wenn der einzige Monitor ausgefallen ist, sieht es schlecht aus sofern man sich nicht mal eben für kurze Zeit Ersatz leihen kann.

So this is related to a previous long-standing bug with DisplayPort, which forced all of us to go into our monitor settings and switch from DP1.4 to DP1.2 so our external monitors would work. Apparently in "fixing" this bug, Apple decided that checking autonegotiation was redundant and the user needs to manually fix things.

The solution is to set your monitor to DP1.4. For a BenQ monitor, that is going to suck, because if you don't have a valid source input, it won't give you the display settings menu. You'll need to hook up a second computer to the monitor without macOS 12.3 so the monitor has a signal, then go into the menus (System -> Advanced -> DisplayPort) and switch back to DP 1.4. Your monitors will work.