Audio-Bug auch mit macOS 12.3 nicht behoben

Von dem Problem betroffen sind derweil nur drahtlos mit dem Mac verbundene Audiogeräte. Wer einen kabelgebundenen Ohrhörer nutzt, wird von dem Fehler nichts mitbekommen. Der Fehler kann sich insbesondere dann als störend erweisen, wenn man während Videokonferenzen oder Telefonaten nur das eigene Mikrofon stummschalten will, den anderen Teilnehmern jedoch folgen will oder auf automatisierte Lösungen wie Unclack oder Mic Drop setzt, mit deren Hilfe die Übertragung störender Nebengeräusche unterbunden werden soll.

Apple hat uns in der vergangenen Woche insbesondere mit dem neuen Mac Studio und dem passend dazu vorgestellten Bildschirm Apple Studio Display beeindruckt. Nicht so schön ist allerdings die Tatsache, dass der Hersteller weiterhin nicht mit der Software-Entwicklung hinterher kommt. So ist ein Fehler , aufgrund dessen beim Stummschalten des Mikrofons eines mit dem Mac verbundenen Ohrhörers auch die Audioausgabe stummgeschaltet wird, auch nach vier Monaten noch nicht behoben.

