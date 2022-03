Timeow: So lange sitzt ihr schon wieder am Mac

Timeow zeigt euch in der Menüleiste an, wie lange ihr euren Mac aktiv verwendet habt. Die Anwendung ist nicht mit einer Zeiterfassung für die Arbeit an bestimmten Projekten zu vergleichen, sondern setzt eher darauf, das Bewusstsein für die am Rechner verbrachte Zeit zu schärfen und vielleicht auch zu häufigeren Pausen zu ermutigen.

Dank verschiedener Einstellungsoptionen bietet Timeow bei dieser Aufgabe auch eine gewisse Flexibilität. So könnt ihr beispielsweise festlegen, wie lange ihr Pause machen müsst, bis sich die Zeiterfassung von Timeow zurücksetzt. Auch bleibt es euch überlassen festzulegen, über welchen Zeitraum hinweg die von der App erfassten Daten gespeichert werden sollen. Timeow lässt euch im Nachhinein sowohl die aktiven Perioden als auch die gemachten Pausen in Listenform einsehen.

Bei Timeow handelt es sich um ein Open-Source-Projekt des Entwicklers Arshak Aghakaryan. In die gleiche Richtung geht bereits bei ihrem Erscheinen von uns vorgestellte Mac-Anwendung Pandan von Sindre Sorhus. Auch hier wird schlicht die seit der letzten Unterbrechung am Mac verbrachte Zeit in der Menüleiste eingeblendet.